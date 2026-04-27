В Москве отец насиловал 13-летнего сына с задержкой в развитии в присутствии жены
В Москве полиция задержала 40-летнего отца по подозрению в сексуальном насилии над 13-летним сыном, который отстаёт в развитии. Об этом сообщает kp.ru.
Инцидент произошел 26 апреля в районе Южное Бутово. По информации источника, подруга матери разговаривала с ней по телефону и услышала крики мальчика о помощи.
Она не стала разбираться в ситуации и немедленно обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру и выяснили, что родитель систематически совершал насильственные действия в отношении ребёнка последние три года.
Потерпевший имеет задержку в развитии, поэтому он учится в коррекционной школе. Мать знала о происходящем, но молчала. Отец работает кладовщиком, сейчас его задержали. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Следствие продолжается.
