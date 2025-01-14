«Насиловал и заставлял есть свои испражнения»: Ужасающий маньяк столицы изощренно издевался над детьми, снимая все на видео

Фото: iStock/Bubbers1
В конце 80-х годов Москва оказалась в тени ужасного преступления, о котором не смели говорить вслух. Во дворах и лесопарках столицы начали находить пострадавших девушек, каждая из которых рассказывала одну и ту же зловещую историю.
Они приезжали в Москву с надеждами — поступить в институт или сделать покупки. На вокзале или у магазина к ним подходил обаятельный молодой человек, представлявшийся кинорежиссером «Мосфильма», и обещал блестящую карьеру в кино: главная роль в фильме, съемки в Париже или на Лазурном берегу. Подробнее, что происходило с жертвами дальше, читайте в материале «Радио 1».
История Валерия Асратяна и его жертвВалерий Асратян, родившийся в 1958 году в Ереване, с ранних лет оказался под влиянием темных сторон жизни. В 13 лет он стал жертвой манипуляций взрослой женщины, что запустило цепь событий, определивших его дальнейшую судьбу. С каждым новым романом с партнершами он всё яснее осознавал, что его истинные желания направлены на совсем юных девушек.
Знакомство с романом Набокова «Лолита» стало для Асратяна своего рода откровением — он нашел в нем отражение своего идеала. Увлечение психологией в школьные годы привело его к выбору профессии: Валерий поступил в республиканский пединститут, чтобы стать психологом. После успешного завершения обучения он устроился работать в специнтернат для детей с инвалидностью и вскоре женился, переехав в Москву.
Однако брак оказался недолговечным: спустя год после свадьбы Валерий был осужден за надругательство над несовершеннолетней девочкой, его супруга решила разорвать отношения. Освободившись из колонии, Асратян быстро нашел замену — 40-летнюю москвичку Марину Агаеву и её 14-летнюю дочь Татьяну, страдающую психическим расстройством.
Валерий использовал угрозы и физическое насилие, чтобы сломить волю обеих женщин, превратив их в свои жертвы и соучастниц.
Его первой жертвой стала девочка из Ногинска, приехавшая в Москву за покупками. В окружении ярких огней и суеты знаменитого «Детского мира» Асратян с легкостью завел разговор с юной незнакомкой. Он убедил её поехать с ним на съемки совместного французско-советского фильма, щедро расписывая детали киноленты, чтобы завоевать доверие.
Однако за маской доброжелательного кинематографиста скрывалась настоящая угроза. Дома Асратян предложил девочке кофе, в который были добавлены препараты. Вскоре она потеряла контроль над собой. То, что произошло дальше, стало настоящим кошмаром: надругательство перед включенной камерой, а затем переодевание в старую одежду.
Когда Асратян вывез её на железнодорожную станцию, там её обнаружили милиционеры. Но состояние девочки после принятых лекарств было ужасным — она почти ничего не помнила о произошедшем, не способная помочь в поисках своего мучителя.
Поняв, что его коварная схема успешно срабатывает, Валерий Асратян стал все более уверенно заманивать девочек к себе домой. Теперь он не спешил избавляться от своих жертв сразу, а предпочитал удерживать их в плену подолгу.
Заставлял свою сожительницу и ее дочь участвовать в ужасных надругательствах«Ассистировали» Валерию Марина и Таня: сначала они притворялись съемочной группой, а затем превращались в смотрителей узниц. Их обязанности включали кормление пленниц, сопровождение в туалет, а также заботу о тех, у кого из-за препаратов возникали проблемы, такие как слюнотечение или непроизвольное мочеиспускание.
Агаева брала рецепты, выписанные на имя своей дочери, и скупала необходимые препараты в аптеках, помогая Валерию вливать их в рот жертв. Асратян, наслаждаясь происходящим, заставлял свою сожительницу и ее дочь участвовать в ужасных надругательствах. Он с увлечением наблюдал за событиями и часто сам добавлял извращенные идеи, придумывая «сценарии» на ходу.
Интересно, что маньяк не пользовался презервативами. В результате одна из его жертв забеременела, но узнала об этом слишком поздно и впоследствии родила ребенка от маньяка.
В 1990 году его страхи сбылись: одна из девушек смогла описать Асратяна. В это время милиция уже была на чеку, дежуря возле «Детского мира». Неожиданно он сел в машину к оперативнику, который радостно произнес: «Ну что, режиссер, приехали?» В ответ Асратян с готовностью согласился рассказать о своих преступлениях.
В обмен на одиночную камеру, боясь расправы со стороны заключенных, он дал признательные показания. Следователям удалось доказать его причастность к двум убийствам и 17 надругательствам, шесть из которых были сопряжены с покушением на расправу. В итоге «режиссер» получил высшую меру наказания, о которой умолял.
Марина Агеева была приговорена к 10 годам лишения свободы. Валерий Асратян был казнен в 1996 году, перед смертью он лишь просил о скорейшем исполнении приговора.
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История Валерия Асратяна и его жертвВалерий Асратян, родившийся в 1958 году в Ереване, с ранних лет оказался под влиянием темных сторон жизни. В 13 лет он стал жертвой манипуляций взрослой женщины, что запустило цепь событий, определивших его дальнейшую судьбу. С каждым новым романом с партнершами он всё яснее осознавал, что его истинные желания направлены на совсем юных девушек.
Знакомство с романом Набокова «Лолита» стало для Асратяна своего рода откровением — он нашел в нем отражение своего идеала. Увлечение психологией в школьные годы привело его к выбору профессии: Валерий поступил в республиканский пединститут, чтобы стать психологом. После успешного завершения обучения он устроился работать в специнтернат для детей с инвалидностью и вскоре женился, переехав в Москву.
Однако брак оказался недолговечным: спустя год после свадьбы Валерий был осужден за надругательство над несовершеннолетней девочкой, его супруга решила разорвать отношения. Освободившись из колонии, Асратян быстро нашел замену — 40-летнюю москвичку Марину Агаеву и её 14-летнюю дочь Татьяну, страдающую психическим расстройством.
Фото: iStock/daniilphotos
Валерий использовал угрозы и физическое насилие, чтобы сломить волю обеих женщин, превратив их в свои жертвы и соучастниц.
Одурманивающий коктейльВалерий Асратян тщательно готовил свои преступления. С использованием нейролептиков и транквилизаторов, принадлежащих Татьяне, он создал одурманивающий коктейль, который стал его зловещим инструментом. Но это было лишь начало: подделав удостоверение кинорежиссера Эдуарда Львовича Чаплыгина из «Мосфильма», Асратян запустил свою коварную игру.
Его первой жертвой стала девочка из Ногинска, приехавшая в Москву за покупками. В окружении ярких огней и суеты знаменитого «Детского мира» Асратян с легкостью завел разговор с юной незнакомкой. Он убедил её поехать с ним на съемки совместного французско-советского фильма, щедро расписывая детали киноленты, чтобы завоевать доверие.
Однако за маской доброжелательного кинематографиста скрывалась настоящая угроза. Дома Асратян предложил девочке кофе, в который были добавлены препараты. Вскоре она потеряла контроль над собой. То, что произошло дальше, стало настоящим кошмаром: надругательство перед включенной камерой, а затем переодевание в старую одежду.
Когда Асратян вывез её на железнодорожную станцию, там её обнаружили милиционеры. Но состояние девочки после принятых лекарств было ужасным — она почти ничего не помнила о произошедшем, не способная помочь в поисках своего мучителя.
Поняв, что его коварная схема успешно срабатывает, Валерий Асратян стал все более уверенно заманивать девочек к себе домой. Теперь он не спешил избавляться от своих жертв сразу, а предпочитал удерживать их в плену подолгу.
Фото: iStock/aapsky
«Это были самые страшные дни в моей жизни. Он держал меня в своей квартире пять дней. Каждый день он надругивался по два-три раза, самыми извращенными способами. Заставлял есть свои испражнения», – рассказывала потом одна из школьниц.
Заставлял свою сожительницу и ее дочь участвовать в ужасных надругательствах«Ассистировали» Валерию Марина и Таня: сначала они притворялись съемочной группой, а затем превращались в смотрителей узниц. Их обязанности включали кормление пленниц, сопровождение в туалет, а также заботу о тех, у кого из-за препаратов возникали проблемы, такие как слюнотечение или непроизвольное мочеиспускание.
Агаева брала рецепты, выписанные на имя своей дочери, и скупала необходимые препараты в аптеках, помогая Валерию вливать их в рот жертв. Асратян, наслаждаясь происходящим, заставлял свою сожительницу и ее дочь участвовать в ужасных надругательствах. Он с увлечением наблюдал за событиями и часто сам добавлял извращенные идеи, придумывая «сценарии» на ходу.
Интересно, что маньяк не пользовался презервативами. В результате одна из его жертв забеременела, но узнала об этом слишком поздно и впоследствии родила ребенка от маньяка.
Фото: iStock/Artfoliophoto
Охваченный страхом разоблаченияВалерий Асратян, охваченный страхом разоблачения, все больше углублялся в свою преступную деятельность. Он осознавал, что одна из его жертв потенциально могла сообщить о нем, поэтому пришел к выводу, что отпускать пленниц живыми нельзя, и начал избавляться от них различными способами.
В 1990 году его страхи сбылись: одна из девушек смогла описать Асратяна. В это время милиция уже была на чеку, дежуря возле «Детского мира». Неожиданно он сел в машину к оперативнику, который радостно произнес: «Ну что, режиссер, приехали?» В ответ Асратян с готовностью согласился рассказать о своих преступлениях.
Фото: iStock/Jaroslav Noska
В обмен на одиночную камеру, боясь расправы со стороны заключенных, он дал признательные показания. Следователям удалось доказать его причастность к двум убийствам и 17 надругательствам, шесть из которых были сопряжены с покушением на расправу. В итоге «режиссер» получил высшую меру наказания, о которой умолял.
Марина Агеева была приговорена к 10 годам лишения свободы. Валерий Асратян был казнен в 1996 году, перед смертью он лишь просил о скорейшем исполнении приговора.
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Дарья Осипова