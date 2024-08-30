Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире

Лина Медина — жительница Перу, известная как самая молодая мать в истории медицины. В 5-летнем возрасте она забеременела, выносила ребенка и смогла родить. Роды, о которых говорил весь мир, прошли в одной из перуанских клиник в мае 1939 года.