Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире

Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире

30 августа 2024, 18:51
Фото: istock/ViktorCap

Фото: istock/ViktorCap

Лина Медина — жительница Перу, известная как самая молодая мать в истории медицины. В 5-летнем возрасте она забеременела, выносила ребенка и смогла родить. Роды, о которых говорил весь мир, прошли в одной из перуанских клиник в мае 1939 года.
Как столь юная малышка могла забеременеть, что стало с ребенком и кто его отец — читайте в материале «Радио 1».

Подозрение на опухоль

Лина Медина родилась в Перу, в регионе Уанкавелика в сентябре 1933 года.



Все началось, когда Лине было пять лет — родители заметили подозрительно увеличившийся живот. Перепуганная семья повезла ее в больницу. Изначально врачи предположили, что у малышки образовалась опухоль. Однако анализы показали совершенно иное — седьмой месяц беременности.
Фото: istock/Nuttawan Jayawan

Потерявший дар речь от увиденного доктор Херардо Лосада отправил девочку в город Лима для подтверждения диагноза. Тогда этой историей заинтересовались СМИ, а одна из американских киностудий даже предложила 5000 долларов за право снять документальный фильм о Лине, однако семья отказалась от предложения.

Спустя полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, девочке провели кесарево сечение, поскольку естественные роды были невозможны из-за неразвитого таза. При операции обнаружилось, что у Лины намного раньше положенного срока развились половые органы из-за столь же раннего полового созревания.

Роды прошли успешно. Пятилетняя Лина родила мальчика весом 2,7 кг. Родители девочки решили назвать его Херардо Алехандро Медина, в честь доктора.

Как девочка смогла забеременеть?

Перуанский исследователь Эдмундо Эскомель взялся за изучение этого резонансного случая. После нескольких исследований он выяснил, что месячные у Лины начались в возрасте 8 месяцев, а к 4 годам у нее развились молочные железы и расширился таз. В последней своей статье он предположил, что раннее половое созревание было вызвано гормональным расстройством гипофиза.
Фото: istock/Gumpanat

Оказалось, что Лина страдала редким генетическим синдромом Мак-Кьюна — Олбрайта. У девочки наблюдались изменения в костях и пигментация кожи, характерные для этого заболевания.

Отец ребенка

Изначально подозрения упали на отца пятилетней Лины, что было самым очевидным вариантом, а затем и на брата Амадора. Однако версия об инцесте не подтвердилась и их пришлось отпустить из-за отсутствия улик.

Сама Лина молчала. Из-за причиненной травмы или из-за того, что не понимала, чего от нее хотят — неизвестно. Девочка не смогла ответить, кто был отцом ее ребенка и как с ней это произошло.

Даже спустя многие годы, когда Лина выросла и состарилась, она так и не дала ответа на эти вопросы.
Фото: istock/Niko_Cingaryuk

Однако у журналистов была версия, как это могло случиться. По их данным, в деревне, откуда родом девочка, во время широких празднований часто происходили массовые оргии. Некоторые СМИ полагают, что Лина стала жертвой одной из них.

Дальнейшая жизнь

Маленький Херардо рос, считая Лину своей сестрой. О том, что девочка, которая старше на 5 лет — его мать, он узнал лишь в 10-летнем возрасте.

Лине Медине с ранних лет предлагали участвовать в различных выставках и научных исследованиях, от которых семье приходилось постоянно отказываться, ведь они желали для дочки обычной спокойной жизни.
Фото: istock/Виктор Высоцкий

Лина выросла, получила образование и первое время работала в клинике того самого доктора Лосады, который помогал ей на протяжении всей ее жизни. Когда врача не стало, а клиника закрылась, Лина ушла работать на завод.

В 1966 году Лина Медина познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж. В 1972 году у нее родился второй сын Рауль, также путем кесарева сечения.

Первенец Лины, которого она родила в возрасте пяти лет, работал курьером и книготорговцем, в 1975 году женился. Однако спустя четыре года, в возрасте 40 лет, Херардо умер от опухоли костного мозга.

На протяжении всей жизни Лина отказывалась давать интервью, несмотря на довольно щедрые предложения с несколькими нулями.

Похожий случай в Харькове

Похожие случаи фиксировали и раньше. Один из них произошел в Советском Союзе. В Харькове в апреле 1931 года в акушерско-гинекологическую клинику поступила 6-летняя девочка. Врачи обнаружили, что она находится на 7-м месяце беременности.

Как позже установил суд, отцом ребенка оказался ее дед по материнской линии, которому на тот момент было 69 лет.
Фото: istock/juriskraulis

Медики отметили, что физическое развитие девочки шло с опережением — ее организм соответствовал уровню развития подростков 10-15 лет, а в целом оценивался на 11-12 лет. Половое созревание началось к концу четвертого года жизни, и в этом возрасте уже появилась менструация.

Беременность юной харьковчанки протекала без осложнений, и медицинский консилиум решил, что роды могут пройти естественным путем, оставив кесарево сечение в качестве резервного варианта на случай осложнений. Роды состоялись ночью с 10 на 11 июля 1931 года, но ребенок — доношенная девочка — погиб из-за предлежания пуповины.

После родов состояние шестилетней матери стабилизировалось, и менструальный цикл вскоре восстановился. Дальнейшая ее судьба остается неизвестной.

Читайте также:

Один насиловал, двое смотрели: Полицейский надругался над наркоманкой, подробности

«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать

«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию
#суд
#врачи
#секс
#ребёнок
#изменения
#семья
#родители
#мать
#сми
#город
#клиника
#опухоль
#травмы
#роды
#отец
#анализы
#операции
#интервью
#развитие
#заболевания
#право
#девочка
#беременность
#сын
#перу
В США нашли подозреваемого в убийстве 44-летней давности при помощи одной детали
В Америке подозреваемого в убийстве 44 года назад нашли с помощью ДНК на окурке
30 августа 2024, 18:58

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Подозреваемого в убийстве 44-летней давности в Вашингтоне вычислили при помощи ДНК, что была на окурке от сигареты. Как информирует The Seattle Times, фигуранта уголовного дела задержали.
В феврале далекого 1980 года полиция нашла останки женщины, которую звали Дороти Мари Силзель в ее собственной квартире. Жертву задушили, а перед этим изнасиловали. Следы ДНК злоумышленника сохранили в ходе осмотра места убийства.

Технология, появившаяся спустя десятилетия, позволила отыскать подозреваемых в 2022 году. Список предполагаемых убийц сузился до Кеннета Кундерта, которому 65 лет.

В результате допроса ДНК получить не удалось, потому что воду и сигарету подозреваемый унес с собой, но спустя несколько месяцев слежки ДНК была получена и сравнена с той, что в квартире жертвы. Сейчас выясняются мотивы преступления.

Читайте также:

Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире

Спасатели вызволили лису из западни в шлюзе Иваньковского водохранилища

В приграничных регионах РФ погибли беременные женщины и дети из-за атак ВСУ
#мир
#сша
#убийство
#новости
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просила от пыпы интим»: Родители-изверги забрали трехлетнюю дочь из детдома и забили её до смерти
30 августа 2024, 18:41

Фото: istock / Giuda90

30 мая 2024 года в Адыгее жестоко убили трехлетнюю Амину. Малышку нашли в квартире родителей со следами адских издевательств. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, родители арестованы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского случая.

Сдали в детдом и передумали

При рождении Амины мать Заира Абреч отказалась от нее. Следующие три года кроха провела в детдоме, но несколько месяцев назад родители решили вернуть дочь в семью. Однако вместо заботы девочка получала от горе-родителей только новые синяки и ссадины. Кроме Амины, Заира воспитывала троих детей от другого мужчины.

Из квартиры Заиры и Руслана регулярно доносились крики и детский плач, но участковые не видели ничего подозрительного.

«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца
«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца

«Скажешь, что она упала с лестницы»

Как утверждает мать, в тот злополучный день она отошла по делам, пока муж пришел на обед. Она оставила его присматривать за детьми и пошла за покупками. Вернувшись, Заира увидела посиневшую и с трудом дышавшую девочку.

На вопрос «Что произошло?» мужчина ответил, что снова занимался «воспитанием» ребенка.

«Я ему говорю: «Родненький, я же тебя просила не бить её. Что ты со мной сделал? Что с нами будет теперь?» На что он мне сказал: «Скажешь, что она упала с лестницы», — заявила Заира.

«Воспитание» кипятком и сигаретами

Мать вызвала скорую и назвала версию супруга. В медучреждение, куда доставили ребенка, разумеется, словам родителей не поверили.

На теле Амины обнаружили синяки, фрагменты содранной кожи, огромные пузырящиеся ожоги и порезы. Выяснилось, что отец «воспитывал» девочку ложкой для обуви, электрокабелем и кипятком. Как позже рассказывали местные жители, на коже несчастной крохи они замечали даже следы от тушения сигарет.

Врачи пытались реанимировать девочку, но ничего не помогло. Амина умерла в реанимации спустя 15 минут после того, как туда попала. Малышку похоронили в День защиты детей, 1 июня.
Фото: istock / Marija Stepanovic

Невзирая на жалобы соседей и обвинения в жестоком обращении с детьми, приезжающие на вызовы полицейские не замечали ничего подозрительного. Правомерность их действий теперь изучают следователи.

Обвинила дочь в интимных просьбах

Заира попыталась оправдаться за зверства и обвинила в смерти дочери её саму. Она заявила, что 3-летняя девочка якобы приставал к папе и старшим братьям с интимными предложениями.

«Отец начал её бить, чтобы убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что это её поведение повлияет на остальных детей. Он её бил, а я всячески мешала, оттаскивала. Говорила, что это не метод воспитания, что она так не поймёт», — утверждает женщина.
По уголовному делу обвиняемыми проходят оба родителя. Заира ранее настаивает на том, что она никогда не била дочь. При этом соседи единогласно утверждают про ее скандальность и жестокость.
«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать
«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать
Стоит отметить, что ни на одном видео, ни во время дачи показаний Заира ни разу не назвала Амину «дочерью» или по имени.

Изначально под стражу был помещен только Руслан. Позже после широкой огласки арестовали Заиру. 17 июня ей предъявили обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Всего СК возбудил четыре уголовных дела.

Читайте также:

В Подмосковье возбудили дело после отравления четверых детей хлором в бассейне

В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ

«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию

#врачи
#ребёнок
#дело
#квартиры
#уголовное дело
#жалобы
#радио
#следователи
#родители
#мать
#детдом
#семьи
#день защиты детей
#соседи
#жители
#ожоги
#отец
#полицейские
#мужчина
#девочка
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу Панина*
30 августа 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина*, который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера. В октябре 2022 года Панин* опубликовал в социальных сетях текстовые сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, при этом он также положительно высказался о совершенной атаке. В настоящее время бывший актер с 2020 года проживает в Испании.

Читайте также:

Дело актёра Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру

Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию

Против актера Панина возбудили уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
#дело
#уголовное дело
#актёр
#теракт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели вызволили лису из западни в шлюзе Иваньковского водохранилища
30 августа 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели освободили лису, которая запуталась в цепях подъёмного механизма в техническом помещении шлюза Иваньковского водохранилища в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники шлюза. Они рассказали, что обнаружили дикое животное, вернувшись на рабочее место с обеда. Прибыв по указанному адресу, сотрудники 215-й пожарно-спасательной части приступили к освобождению лисицы.
«Обезопасив руки крагами, работник дежурной смены убедился, что лиса не травмирована и зафиксировал хищницу. Его коллега распутал цепи. К спасательной операции подключились рабочие шлюза, и вскоре хвостатая гостья была освобождена. Для транспортировки лисы в естественную среду обитания использовали подручное средство – резиновый сапог», – рассказали в ведомстве.
Придерживая животное, его вынесли в сапоге на улицу и выпустили на волю.

Читайте также:

На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку

Работники Мособлпожспаса поймали в квартире жительницы Одинцова летучую мышь

В Подмосковье девочка застряла ногой в конструкции детской площадки
#мособлпожспас
#спасатели
#пожарные
#водохранилище
#животное
#лисы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приграничных регионах РФ погибли беременные женщины и дети из-за атак ВСУ
30 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Среди погибших из-за атак со стороны боевиков ВСУ в приграничных регионах есть беременные женщины и дети, передает ТАСС, со ссылкой на руководителя комиссии «Единой России» по поддержке семьи вице-спикера ГД Анну Кузнецову.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение преследовало цель отвлечь бойцов ВС РФ с территорий Донбасса, однако планы украинских неонацистов провалились.

Международное сообщество отметило, что Киев своими действиями способствует усилению напряженности. Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом заявляет о возможности переговоров, но ничего не делает для начала мирного диалога.

Читайте также:

На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Командующий ВВС Украины пригрозил судом Безуглой

По технике и складу боевиков ВСУ ударили в Харькове
#россия
#украина
#война
#обстрел
#всу
#смерть
#дети
#беременность
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
30 августа 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера. Блиновская отметила, что в этот период она занималась ребенком, психологией и саморазвитием.

По части отмывания денег «королева марафонов» вину не признаёт.

Согласно информации следствия, блогер при пособничестве своего супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

Читайте также:

Блиновская не будет платить более 1 миллиарда рублей налогов

Адвокат Тарнопольская признала возможное банкротство Блиновской

Суд приступил к рассмотрению дела Блиновской об уклонении от уплаты налогов
#банкротство
#супруги
#блогер
#елена блиновская
#суд
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками
30 августа 2024, 15:14

Фото: istock/Multipedia

В Одессе сотрудники одного из районных военкоматов и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые отказались показать документы во время проверки. Об этом информирует пресс-служба Одесского ТЦК, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы. Сотрудники военкомата обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, однако мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проявили агрессию из-за отсутствия у них документов и выразили намерение применить физическую силу против военнослужащих.

Сотрудники территориального центра комплектования рассказали, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. Все детали конфликта уточняются.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Медведев рассказал, что на самом деле нужно Западу от Украины

Стало известно, что ВСУ бьют по домам в Курской области снарядами со шрапнелью

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#владимир зеленский
#всу
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один насиловал, двое смотрели: Полицейский надругался над наркоманкой, подробности
30 августа 2024, 14:57

Фото: istock / blinow61

В Астраханской области сотрудник полиции изнасиловал женщину на глазах у своих коллег. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого инцидента.

Изнасилование вместо наркотиков

Все произошло недалеко от населенного пункта Садовый Приволжского района Астраханской области.

По версии следствия, 43-летняя женщина пришла туда для поиска закладки. На месте свертка не оказалось, однако в кустах россиянку поджидали трое силовиков.

Кроме женщины, полицейские задержали и водителя, который, с первого взгляда, тоже мог быть причастен к поиску запрещенных веществ. Однако мужчина был не при чём и его отпустили. А вот с женщиной сотрудники начали разбираться.
Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину
Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину

Ударил и изнасиловал

Поняв, что состава преступления как такового нет, один из сотрудников полиции – 25-летний россиянин – ударил женщину по голове и совершил действия сексуального характера. В это время двое его коллег стояли неподалёку, но даже не попытались предотвратить преступление.

По информации aif.ru, после изнасилования правоохранители сказали пострадавшей, что она может уезжать.
Фото: istock / Biserka Stojanovic

После этого «страж порядка» оставил жертву в кустах, и они вместе с товарищами удалились. Пострадавшая самостоятельно доехала до дома на такси, а утром пошла в отделение полиции.

Работает в органах недавно

Полицейского задержали и заключили под стражу.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух коллег подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал astrakhan.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным издания, изнасиловавший астраханку сотрудник работает в органах недавно. Сейчас он задержан, в скором времени будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

«Она мне что-то подсыпала»: Сын-наркоман несколько часов убивал кричащую от боли мать

Задержан бывший замминистра обороны РФ генерал Павел Попов

В Подмосковье рабочие случайно откопали артиллерийский снаряд
#преступление
#скр
#дело
#такси
#уголовное дело
#женщина
#дома
#изнасилование
#ук
#полицейские
#мужчина
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС России: ВСУ беспорядочно бьют по мирным жителям приграничья Курской области
30 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/DmyTo

Боевики ВСУ наносят беспорядочные удары по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров на пресс-брифинге. По его словам, основное количество атак проводят с помощью беспилотников.
«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам», — пояснил Шаров.
Он также добавил, что за минувшие сутки спасатели МЧС обезвредили шесть снарядов в двух селах, среди которых была даже авиабомба, упавшая на крышу частного дома. Также он рассказал об обнаружении противотанковой мины со взрывателем и трех выстрелов от гранатомета.
«Все боеприпасы были сброшены с беспилотников по жилым домам и легковым автомобилям мирных жителей», — отметил начальник.
По его данным, всего за время работы в Курской области спасатели уничтожили 300 взрывоопасных предметов, очистив от них 21 гектар земли.

Ранее сообщалось, что в Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорилось в сообщении.

Читайте также:

В Курской области семья из трех человек погибла от удара ВСУ по мосту через Сейм

Изнасилования и расстрел детей в спину: Зверства украинских боевиков в Курской области

Ситуация в Курской области 30 августа: последние новости, зверства ВСУ
#спасатели
#мчс
#семья
#мать
#боеприпасы
#человек
#отец
#дома
#новости
#всу
#расстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф