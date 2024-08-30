Родила в пять лет и выжила, но от кого? Таинственная судьба самой молодой матери в мире

Фото: istock/ViktorCap
Лина Медина — жительница Перу, известная как самая молодая мать в истории медицины. В 5-летнем возрасте она забеременела, выносила ребенка и смогла родить. Роды, о которых говорил весь мир, прошли в одной из перуанских клиник в мае 1939 года.
Как столь юная малышка могла забеременеть, что стало с ребенком и кто его отец — читайте в материале «Радио 1».
Все началось, когда Лине было пять лет — родители заметили подозрительно увеличившийся живот. Перепуганная семья повезла ее в больницу. Изначально врачи предположили, что у малышки образовалась опухоль. Однако анализы показали совершенно иное — седьмой месяц беременности.
Фото: istock/Nuttawan Jayawan
Потерявший дар речь от увиденного доктор Херардо Лосада отправил девочку в город Лима для подтверждения диагноза. Тогда этой историей заинтересовались СМИ, а одна из американских киностудий даже предложила 5000 долларов за право снять документальный фильм о Лине, однако семья отказалась от предложения.
Спустя полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, девочке провели кесарево сечение, поскольку естественные роды были невозможны из-за неразвитого таза. При операции обнаружилось, что у Лины намного раньше положенного срока развились половые органы из-за столь же раннего полового созревания.
Роды прошли успешно. Пятилетняя Лина родила мальчика весом 2,7 кг. Родители девочки решили назвать его Херардо Алехандро Медина, в честь доктора.
Фото: istock/Gumpanat
Оказалось, что Лина страдала редким генетическим синдромом Мак-Кьюна — Олбрайта. У девочки наблюдались изменения в костях и пигментация кожи, характерные для этого заболевания.
Сама Лина молчала. Из-за причиненной травмы или из-за того, что не понимала, чего от нее хотят — неизвестно. Девочка не смогла ответить, кто был отцом ее ребенка и как с ней это произошло.
Даже спустя многие годы, когда Лина выросла и состарилась, она так и не дала ответа на эти вопросы.
Фото: istock/Niko_Cingaryuk
Однако у журналистов была версия, как это могло случиться. По их данным, в деревне, откуда родом девочка, во время широких празднований часто происходили массовые оргии. Некоторые СМИ полагают, что Лина стала жертвой одной из них.
Лине Медине с ранних лет предлагали участвовать в различных выставках и научных исследованиях, от которых семье приходилось постоянно отказываться, ведь они желали для дочки обычной спокойной жизни.
Фото: istock/Виктор Высоцкий
Лина выросла, получила образование и первое время работала в клинике того самого доктора Лосады, который помогал ей на протяжении всей ее жизни. Когда врача не стало, а клиника закрылась, Лина ушла работать на завод.
В 1966 году Лина Медина познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж. В 1972 году у нее родился второй сын Рауль, также путем кесарева сечения.
Первенец Лины, которого она родила в возрасте пяти лет, работал курьером и книготорговцем, в 1975 году женился. Однако спустя четыре года, в возрасте 40 лет, Херардо умер от опухоли костного мозга.
На протяжении всей жизни Лина отказывалась давать интервью, несмотря на довольно щедрые предложения с несколькими нулями.
Как позже установил суд, отцом ребенка оказался ее дед по материнской линии, которому на тот момент было 69 лет.
Фото: istock/juriskraulis
Медики отметили, что физическое развитие девочки шло с опережением — ее организм соответствовал уровню развития подростков 10-15 лет, а в целом оценивался на 11-12 лет. Половое созревание началось к концу четвертого года жизни, и в этом возрасте уже появилась менструация.
Беременность юной харьковчанки протекала без осложнений, и медицинский консилиум решил, что роды могут пройти естественным путем, оставив кесарево сечение в качестве резервного варианта на случай осложнений. Роды состоялись ночью с 10 на 11 июля 1931 года, но ребенок — доношенная девочка — погиб из-за предлежания пуповины.
После родов состояние шестилетней матери стабилизировалось, и менструальный цикл вскоре восстановился. Дальнейшая ее судьба остается неизвестной.
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Подозрение на опухольЛина Медина родилась в Перу, в регионе Уанкавелика в сентябре 1933 года.
Все началось, когда Лине было пять лет — родители заметили подозрительно увеличившийся живот. Перепуганная семья повезла ее в больницу. Изначально врачи предположили, что у малышки образовалась опухоль. Однако анализы показали совершенно иное — седьмой месяц беременности.
Фото: istock/Nuttawan Jayawan
Потерявший дар речь от увиденного доктор Херардо Лосада отправил девочку в город Лима для подтверждения диагноза. Тогда этой историей заинтересовались СМИ, а одна из американских киностудий даже предложила 5000 долларов за право снять документальный фильм о Лине, однако семья отказалась от предложения.
Спустя полтора месяца после поступления в больницу, 14 мая 1939 года, девочке провели кесарево сечение, поскольку естественные роды были невозможны из-за неразвитого таза. При операции обнаружилось, что у Лины намного раньше положенного срока развились половые органы из-за столь же раннего полового созревания.
Роды прошли успешно. Пятилетняя Лина родила мальчика весом 2,7 кг. Родители девочки решили назвать его Херардо Алехандро Медина, в честь доктора.
Как девочка смогла забеременеть?Перуанский исследователь Эдмундо Эскомель взялся за изучение этого резонансного случая. После нескольких исследований он выяснил, что месячные у Лины начались в возрасте 8 месяцев, а к 4 годам у нее развились молочные железы и расширился таз. В последней своей статье он предположил, что раннее половое созревание было вызвано гормональным расстройством гипофиза.
Фото: istock/Gumpanat
Оказалось, что Лина страдала редким генетическим синдромом Мак-Кьюна — Олбрайта. У девочки наблюдались изменения в костях и пигментация кожи, характерные для этого заболевания.
Отец ребенкаИзначально подозрения упали на отца пятилетней Лины, что было самым очевидным вариантом, а затем и на брата Амадора. Однако версия об инцесте не подтвердилась и их пришлось отпустить из-за отсутствия улик.
Сама Лина молчала. Из-за причиненной травмы или из-за того, что не понимала, чего от нее хотят — неизвестно. Девочка не смогла ответить, кто был отцом ее ребенка и как с ней это произошло.
Даже спустя многие годы, когда Лина выросла и состарилась, она так и не дала ответа на эти вопросы.
Фото: istock/Niko_Cingaryuk
Однако у журналистов была версия, как это могло случиться. По их данным, в деревне, откуда родом девочка, во время широких празднований часто происходили массовые оргии. Некоторые СМИ полагают, что Лина стала жертвой одной из них.
Дальнейшая жизньМаленький Херардо рос, считая Лину своей сестрой. О том, что девочка, которая старше на 5 лет — его мать, он узнал лишь в 10-летнем возрасте.
Лине Медине с ранних лет предлагали участвовать в различных выставках и научных исследованиях, от которых семье приходилось постоянно отказываться, ведь они желали для дочки обычной спокойной жизни.
Фото: istock/Виктор Высоцкий
Лина выросла, получила образование и первое время работала в клинике того самого доктора Лосады, который помогал ей на протяжении всей ее жизни. Когда врача не стало, а клиника закрылась, Лина ушла работать на завод.
В 1966 году Лина Медина познакомилась с Раулем Хурадо, за которого вышла замуж. В 1972 году у нее родился второй сын Рауль, также путем кесарева сечения.
Первенец Лины, которого она родила в возрасте пяти лет, работал курьером и книготорговцем, в 1975 году женился. Однако спустя четыре года, в возрасте 40 лет, Херардо умер от опухоли костного мозга.
На протяжении всей жизни Лина отказывалась давать интервью, несмотря на довольно щедрые предложения с несколькими нулями.
Похожий случай в ХарьковеПохожие случаи фиксировали и раньше. Один из них произошел в Советском Союзе. В Харькове в апреле 1931 года в акушерско-гинекологическую клинику поступила 6-летняя девочка. Врачи обнаружили, что она находится на 7-м месяце беременности.
Как позже установил суд, отцом ребенка оказался ее дед по материнской линии, которому на тот момент было 69 лет.
Фото: istock/juriskraulis
Медики отметили, что физическое развитие девочки шло с опережением — ее организм соответствовал уровню развития подростков 10-15 лет, а в целом оценивался на 11-12 лет. Половое созревание началось к концу четвертого года жизни, и в этом возрасте уже появилась менструация.
Беременность юной харьковчанки протекала без осложнений, и медицинский консилиум решил, что роды могут пройти естественным путем, оставив кесарево сечение в качестве резервного варианта на случай осложнений. Роды состоялись ночью с 10 на 11 июля 1931 года, но ребенок — доношенная девочка — погиб из-за предлежания пуповины.
После родов состояние шестилетней матери стабилизировалось, и менструальный цикл вскоре восстановился. Дальнейшая ее судьба остается неизвестной.
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Данил Пономарев