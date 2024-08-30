Один насиловал, двое смотрели: Полицейский надругался над наркоманкой, подробности

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В Астраханской области сотрудник полиции изнасиловал женщину на глазах у своих коллег. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого инцидента.
Изнасилование вместо наркотиковВсе произошло недалеко от населенного пункта Садовый Приволжского района Астраханской области.
По версии следствия, 43-летняя женщина пришла туда для поиска закладки. На месте свертка не оказалось, однако в кустах россиянку поджидали трое силовиков.
Кроме женщины, полицейские задержали и водителя, который, с первого взгляда, тоже мог быть причастен к поиску запрещенных веществ. Однако мужчина был не при чём и его отпустили. А вот с женщиной сотрудники начали разбираться.
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Ударил и изнасиловалПоняв, что состава преступления как такового нет, один из сотрудников полиции – 25-летний россиянин – ударил женщину по голове и совершил действия сексуального характера. В это время двое его коллег стояли неподалёку, но даже не попытались предотвратить преступление.
По информации aif.ru, после изнасилования правоохранители сказали пострадавшей, что она может уезжать.
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После этого «страж порядка» оставил жертву в кустах, и они вместе с товарищами удалились. Пострадавшая самостоятельно доехала до дома на такси, а утром пошла в отделение полиции.
Работает в органах недавноПолицейского задержали и заключили под стражу.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух коллег подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал astrakhan.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.По данным издания, изнасиловавший астраханку сотрудник работает в органах недавно. Сейчас он задержан, в скором времени будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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