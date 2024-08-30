«Почти месяц боролась за жизнь»: Умерла девочка, пострадавшая после взрыва в Нижнем Тагиле

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В больнице скончалась 12-летняя Полина, одна из пострадавших в результате взрыва газа, произошедшего в пятиэтажном доме на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Взрыв произошел 1 августа в квартире на втором этаже, где девочка находилась с друзьями. Полина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где почти месяц боролась за жизнь.
Сегодня, 29 августа, стало известно, что Полина скончалась в Детской городской больнице № 9. Таким образом, число погибших в результате этого инцидента возросло до 11 человек.
Напомним, что взрыв газа привел к частичному обрушению дома, в результате чего пострадали 16 человек. Следственный комитет выяснил, что причиной взрыва стало ненадлежащее техническое обслуживание оборудования. Обвинения уже предъявлены сотрудникам газовой службы, ответственным за технические услуги.
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Сегодня, 29 августа, стало известно, что Полина скончалась в Детской городской больнице № 9. Таким образом, число погибших в результате этого инцидента возросло до 11 человек.
Напомним, что взрыв газа привел к частичному обрушению дома, в результате чего пострадали 16 человек. Следственный комитет выяснил, что причиной взрыва стало ненадлежащее техническое обслуживание оборудования. Обвинения уже предъявлены сотрудникам газовой службы, ответственным за технические услуги.
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Елена Перлова