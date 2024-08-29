Толпа мигрантов утроила массовое побоище на Жулебинском бульваре в Москве

Фото: Фотобанк Московской области
Массовая потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре. Всех участников потасовки задержали, сообщило ГУ МВД по столице.
По данным полиции, драка началась вечером 28 августа. Конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений, говорится в формулировке правоохранительных органов.
Всем участникам массовой драки вменили статью о хулиганстве – 213 УК. После задержания выяснило, что 9 человек находятся в России незаконно. Они попали под статью о нарушении правил миграции.
О травмах и побоях никто из мигрантов в полицию не заявил.
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Всем участникам массовой драки вменили статью о хулиганстве – 213 УК. После задержания выяснило, что 9 человек находятся в России незаконно. Они попали под статью о нарушении правил миграции.
О травмах и побоях никто из мигрантов в полицию не заявил.
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Лия Мурадьян