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Толпа мигрантов утроила массовое побоище на Жулебинском бульваре в Москве

23 мигранта задержали во время массовой драки на юго-востоке Москвы
29 августа 2024, 20:16
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Массовая потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы на Жулебинском бульваре. Всех участников потасовки задержали, сообщило ГУ МВД по столице.
По данным полиции, драка началась вечером 28 августа. Конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений, говорится в формулировке правоохранительных органов.

Всем участникам массовой драки вменили статью о хулиганстве – 213 УК. После задержания выяснило, что 9 человек находятся в России незаконно. Они попали под статью о нарушении правил миграции.



О травмах и побоях никто из мигрантов в полицию не заявил.

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#москва
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«Муж-наркоман с Украины запудрил мозги»: Что известно о задержанной за терроризм госчиновнице
Родные задержанной экс-чиновницы из Белгорода Шинкарук не верят в её помощь ВСУ
29 августа 2024, 19:28

Фото: iStock/sebastianosecondi

На днях стали известны подробности дела бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук, которую обвиняют в участии в подготовке теракта по заказу ВСУ. По версии следствия, девушка вместе с подельником передавала через тайники деньги и взрывчатку. Однако родные и близкие Виктории уверены, что ее использовали, а сама она действовала по незнанию и без злого умысла.
Кем работала Шинкарук, сколько лет ей грозит и как в этом всем замешан бежавший на Украину муж-наркоман — в материале «Радио 1».

Заказ украинских кураторов

Вот уже почти два года экс-чиновница сидит в СИЗО «Лефортово». В начале августа 2024 года материалы ее дела отправили во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Первое заседание, назначенное на 27 августа, отложили из-за неявки свидетелей.

По данным следствия, бывшая чиновница обвиняется в участии в подготовке террористического акта по заказу от украинских кураторов.

Сообщается, что она в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тысяч, а ее подельник, слесарь Александр Холодков, — еще 500 тысяч, которые затем они спрятали в тайнике. Средства предназначались для осуществления теракта.
Фото: iStock/Vershinin

Следователи отмечают, что эти деньги должны были пойти на нужды неустановленных участников преступного сообщества. Кроме того, обвиняемые также занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники.

28-летнюю девушку обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ:
  • незаконный оборот взрывчатки (часть 4 статьи 222 УК);
  • контрабанда оружия и взрывчатки (часть 3 статьи 226.1 УК);
  • организация и участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК);
  • покушение на призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда (часть 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК)
  • покушение на изготовление взрывчатки (часть 1 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК).
Пока шло следствие Шинкарук не раз заявляла, что не знала, на какие цели пойдут деньги. Об отсутствии злого умысла также говорят и ее родственники.

В общей совокупности Виктории Шинкарук грозит до 25 лет колонии.

Росла без матери

Информации о Виктории Шинкарук в публичных источниках не так много. По данным ИА Регнум, Шинкарук родом из села Никольское в Богородском районе Белгородской области.

Мать Светлана бросила дочь еще в детстве и не участвовала в ее воспитании, отдавая предпочтение другим занятиям — она неоднократно получала штрафы и «административки» за хулиганское поведение и появление на людях в нетрезвом виде.
Фото: iStock/Zbynek Pospisil

С раннего детства Викторию воспитывала и содержала ее бабушка, фактически заменившая ей всю родню. На данный момент, пока девушка сидит в СИЗО, бабушка все так же поддерживает ее и держит контакт с адвокатами.

Повзрослев, Шинкарук устроилась на работу в местный бутик, после чего ей удалось стать инспектором контрольного управления в администрации белгородского губернатора. Судя по ее профилям в социальных сетях, чиновница вела жизнь выше среднего достатка: носила дорогую одежду, посещала элитные заведения и регулярно летала на отдых.

Обманул муж-наркоман

Родня Виктории, по данным издания, практически в один голос заявляет, что девушку обманул ее муж Евгений Кисель — неоднократно привлекавшийся за употребление наркотиков, а три года назад сбежавший на Украину. По словам близких, он находился под домашним арестом, пока расследовалось его дело о распространении наркотиков, срок по которому — 10 лет колонии.
«<…> Он какое-то время сидел дома с браслетом, а потом смог сбежать на Украину — у него там родственники. И оттуда он иногда присылал деньги Вике — на день рождения, например», — приводятся слова одного из родственников.
Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

По их словам, именно муж подставил Викторию во всей этой истории с передачей денег и взрывчатки, по его просьбе она сняла деньги в банкомате и оставила их в ящике супермаркета.
«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег ее очень подставил муж. Она просто поверила его словам, они женаты уже около шести лет. Какой-никакой, а все-таки муж», — объяснил родственник.

Проукраинские друзья

По данным ИА «Регнум», у мужа Виктории был друг из Харькова по имени Стас Шпак, он не раз присылал ему в Россию деньги до того, как началась СВО. В интернете Шпак активно критикует Россию, с пеной у рта пытается доказать, что «Белгород — это Украина», а также безмерно радуется смертям известных российских политиков — к примеру, Владимира Жириновского.
Фото: iStock/Jakub Laichter

О том, какие взглядов придерживается сам Евгений Кисель, сбежавший в объятия киевского режима, — неизвестно.

«Теперь может потерять молодость»

В том, что Виктория оказалась жертвой обмана, уверены не только ее родственники, но и друзья.
«Я не верю, что она могла пойти на какие-то действия против страны. Она очень умная девушка, очень привлекательная, за все время общения я никогда не слышал от неё сомнительных высказываний. Она любит нашу страну. Она всегда очень много работала, без выходных — сама себя сделала. Очень жалко, что так всё вышло. Сомневаюсь, что она могла бы пойти на такое», — рассказал изданию близкий друг Виктории Александр.
Другой товарищ девушки, Сергей, также глубоко уверен, что ее подвела наивность и доверчивость. Он считает, муж убедил Викторию в том, что деньги из тайника нужны для «решения вопроса» с его уголовным делом.
«Думаю, он ей запудрил мозги, что эти деньги якобы помогли бы ему избежать «уголовки» за наркотики, а она, дурочка, просто хотела помочь. Теперь может потерять молодость, возможность завести семью», — поделился Сергей.
Фото: iStock/CursedSenses

Обвиняемые Шинкарук и Холодков вины до сих пор не признали.

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Сын испанского актёра получил пожизненный срок за убийство врача в Таиланде
29 августа 2024, 18:23

Фото: istockphoto/tiero

В Таиланде 30-летнего шеф-повара Даниэля Санчо Брончало приговорили к пожизненному заключению за убийство и расчленение пластического хирурга в Таиланде. Его отец, Родольфо Санчо Агирре, — известный актер.
Осуждённый Даниэль раньше работал шеф-поваром и вёл свой специальный гастрономический канал на платформе YouTube, сообщает The Washington Post. Как сообщили тайские следователи, он сознался в убийстве пластического хирурга Арриеты и рассказал, что запланировал и совершил его из-за того, что тот угрожал опозорить его и его семью, раскрыв их предполагаемую сексуальную связь.

Изначально убийцу приговорили к смертной казни, но после того, как он признался и начал сотрудничать со следствием, ему заменили приговор на пожизненный срок. Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить семье убитого компенсацию в размере 4,2 миллиона батов (около 11 миллионов рублей).

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#суд
#приговор
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#убийство
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В Лосино-Петровске мотоцикл столкнулся с автобусом и загорелся
29 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мотоцикл столкнулся с рейсовым автобусом и загорелся, пострадали мотоциклист и его пассажир, ДТП произошло на территории городского округа Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«На место вызова оперативно прибыли спасатели. Они увидели, что из-за аварии разлилось топливо и мотоцикл загорелся. Работники пожарно-спасательной службы оперативно развернули пожарный рукав и потушили байк, а также помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим и перенести их в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.
Оба пострадавших — мужчины 2004 года рождения, их госпитализировали в Щёлковскую районную больницу.

Отмечается, что в автобусе в момент ДТП был только водитель, ему помощь врачей не потребовалась.

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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство

Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова

«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца
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Экс-бойца ЧВК «Вагнер» приговорили к пожизненному заключению за убийство
29 августа 2024, 17:27

Фото: istockphoto / Daniil Dubov

В Перми суд вынес приговор бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Григорию Старикову. Его признали виновным в умышленном убийстве трёх человек и приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в РБК.
В июне прошлого года Стариков, находясь в гостях у двух мужчин и женщины, убил их, нанеся монтировкой от 18 до 22 ударов по голове и телу.

«В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта» он забил их насмерть «неустановленным тупым предметом» и сбежал.Стариков нанёс каждой из трёх жертв от 18 до 22 ударов. Тела погибших нашла хозяйка квартиры лишь спустя пять дней», — сообщили в СК.

Последние три года Стариков с органическим расстройством личности. Во время службы в зоне СВО он получил ранение, из-за которого разрушились суставы опорно-двигательного аппарата. Теперь он передвигается на костылях.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл участие Старикова в боевых действиях, его заболевания, награды ЧВК «Вагнер» и медаль «За отвагу». Также суд принял во внимание противоправность поведения потерпевших.

Сторона защиты назвала приговор чрезмерно суровым и заявила, что их клиент совершил преступление из-за контузии. Адвокат указал на необходимость прохождения длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий. Суд оставил приговор в силе.

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Суд решает вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
Суд решит в закрытом режиме вопрос об аресте экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Zolnierek

Окружной военный суд рассмотрит вопрос об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова в закрытом режиме в этот четверг, 29 августа. Попов сейчас находится в здании суда.
Экс-замминистра обороны Попова доставили в суд в черном микроавтобусе в сопровождении машины скорой помощи, сообщает РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте бывшего замглавы МО, обвиняемого в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Попов обогащался за счет строительства парка «Патриот» и заставлял подрядчиков парка бесплатно отстраивать ему загородные апартаменты. СК нашел у фигуранта недвижимость в элитных районах Москвы и Краснодара на сумму более 500 миллионов рублей. Среди сообщников Попова также фигурируют директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника инновационного развития МО Владимир Шестеров.

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«Всех перережем и погоны снимем»: За что толпа мигрантов жестоко избила юного волгоградца
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения молодого волгоградца
29 августа 2024, 16:21

Фото: istock / Михаил Руденко

Десять приезжих молодых людей устроили массовую драку возле крупного торгового центра в Волгограде. Жертвами толпы кавказцев стали два молодых местных жителя, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. В СУ СКР по региону организовали доследственную проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем детали этого происшествия.

«Они душат его»

Драка произошла в один и тот же день с захватом колонии в городе Суровикино выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Негодяи жестоко расправились со своими жертвами — четырьмя работниками системы исполнения наказаний, а также заключенными, не поддержавшими их.

В тот же вечер произошло жуткое избиение молодых волгоградцев напротив торгового центра «Ворошиловский» у кинотеатра «Киномакс». Выходцы одной из кавказских республик напали толпой на местных молодых людей. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как сначала парней бьют руками. За кадром девушка, судя по голосу, подросткового возраста, предлагает вызвать сотрудников правоохранительных органов. Позже она вскрикивает: «Они душат его, не просто кулаками...».

Спустя пару секунд одного из юношей повалили на землю, ударив лицом об асфальт, пишет vlg.aif.ru. Вокруг сигналят автомобили, вероятно, пытаясь отпугнуть агрессоров. Однако вступиться за пострадавших никто не рискнул — мигранты были настроены серьезно, и их много — судя по видео, не меньше десяти.
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Всех перережем и погоны снимем

Как сообщает v1.ru, эта драка стала продолжением конфликта, который ранее произошел на Кузнецкой улице. Ее участниками, по данным издания, стали обе стороны.

Представители одной стороны заявляют, что их старшие — отец и дядя — отдыхали в баре, когда им предъявили претензии мужчины, представившиеся сотрудниками Росгвардии. Диалог начался с требования удостоверяющих личность документов, а закончился дракой, где отцу парней выбили зубы, а дяде разбили нос. После этого пострадавшим начали получать телефонные угрозы.

19-летний волгоградец, попавший в медучреждение после стычки у ТЦ «Ворошиловский», рассказал, что в магазин на Кузнецкой, 26а он пришел приобрести напитки, а к нему пристали двое взрослых нецензурно выражающихся мужчин. Когда подошел брат, разговор перерос в драку.
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Как утверждает молодой человек, его брат действительно является сотрудником Росгвардии, поэтому «наехать» на него оппоненты не смогли. А на самого парня напали вечером 23 августа, начали бить и душить. В больницу он попал с черепно-мозговой травмой, трещиной в черепе, разбитой скулой и носом. Вместе с этим его семье угрожали расправой — заявляли, что всех перережут, а также клялись снять погоны с брата.

В инциденте будет разбираться волгоградский СК.

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На Украине разбился грузовик с 2,5 тоннами мертвых собак по пути в Одессу
29 августа 2024, 16:21

Фото: istock/JTeivans

В украинском Николаеве в ДТП с минивэном Fiat Doblo разбился грузовик Renault Master, который вез в Одессу 2,5 тонны мертвых собак. Об этом со ссылкой на накладные сообщает «Новости-N». Отмечается, что замороженные туши животных нашли в кузове большегруза.
По данным издания, авария произошла накануне, 28 августа, когда после удара об минивэн грузовик отбросило в придорожный столб. В ДТП, указано в публикации, пострадали водитель Fiat и пассажир большегруза.

Для чего и для кого везли 2,5 тонны мертвых собак — неизвестно.

Ранее сообщалось, что под Одессой полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тысяч.

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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
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На участников «голой вечеринки» в Астрахани составили административные протоколы
29 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/artolympic

Во время вечеринки в астраханском клубе «Бункер» устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В результате два парня и девушка разделись догола и устроили танцы на сцене в таком виде.
Некоторые гости снимали происходящее на свои телефоны, затем видеокадры просочились в сеть. Происшедшим заинтересовались правоохранители и инициировали проверку по факту проведения «аморального мероприятия», сообщили в региональном управлении МВД России.

По информации представителя ведомства, изначально в конкурсе должны были участвовать только приглашённые заранее актёры. Однако что-то пошло не по плану, и на сцене появились гости клуба, которые затем и устроили «голые танцы».

В отношении организатора вечеринки составлено два административных материала по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка».

Также установлены личности двух доморощенных «стриптизёрш». На них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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Следствие через суд добивается отправки в СИЗО экс-замминистра обороны Попова
29 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto/utah778

Следствие обратилось в 235-й окружной военный суд, чтобы добиться отправки в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об это сообщает РИА Новости. Ходатайство об аресте подозреваемого уже поступило в суд, указано в материале.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Попову меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в суде.
Ранее сообщалось, что обыски и следственные действия по делу Попова сейчас проводят сразу в двух местах. Каких именно — не уточнялось.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Попова возбудил Следственный комитет РФ. Следствие считает, что он обогащался за счет строительства парка «Патриот» вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Помимо этого Попов заставлял подрядчиков, занятых в парке, бесплатно строить ему апартаменты за городом.

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