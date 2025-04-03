«Я отказалась рожать»: Настасья Самбурская объявила о расставании с «самым лучшим мужчиной»

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)
Настасья Самбурская разорвала отношения с мужчиной, с которым познакомилась в самолёте. Актриса объяснила, что ему нужно было «здесь и сейчас рожать детей».
Телезвезда считается одной из самых строптивых российских актрис, из-за чего далеко не все режиссёры соглашаются ей снимать. Самбурская признавалась, что действительно бывает рекой в высказываниях. Однако она подчеркнула, что никогда не хамила людям без повода.
Летом прошлого года Настасья рассказала о новом возлюбленном, с которым познакомилась в самолёте.
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«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съёмок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримёра избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идёт от людей, которые сами плохо работают», – объяснила артистка.Также Самбурская рассказала о личной жизни. Она отметила, что за всю жизнь получила три предложения выйти замуж. К первому избраннику она не испытывала сильных чувств. Вторым стал актёр Кирилл Дыцевич, с которым она сыграла свадьбу в 2017 году. Однако пара в скором времени распалась.
Летом прошлого года Настасья рассказала о новом возлюбленном, с которым познакомилась в самолёте.
«Третий раз... Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится... И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», – отметила Самбурская, слова которой приводит издание «7 дней».Читайте также:
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Анастасия Чинкова