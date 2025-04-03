«Я отказалась рожать»: Настасья Самбурская объявила о расставании с «самым лучшим мужчиной»

Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева ходили давно, но только недавно телеведущий официально подтвердил свое отцовство. Оказалось, что у него действительно есть младший сын — Марк Нагиев, которому уже 16 лет. Кто он, где живет и чем увлекается, расскажет «Радио 1».