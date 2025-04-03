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«Я отказалась рожать»: Настасья Самбурская объявила о расставании с «самым лучшим мужчиной»

Настасья Самбурская рассталась с мужчиной, с которым познакомилась в самолёте
Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская разорвала отношения с мужчиной, с которым познакомилась в самолёте. Актриса объяснила, что ему нужно было «здесь и сейчас рожать детей».
Телезвезда считается одной из самых строптивых российских актрис, из-за чего далеко не все режиссёры соглашаются ей снимать. Самбурская признавалась, что действительно бывает рекой в высказываниях. Однако она подчеркнула, что никогда не хамила людям без повода.

«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съёмок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримёра избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идёт от людей, которые сами плохо работают», – объяснила артистка.
Также Самбурская рассказала о личной жизни. Она отметила, что за всю жизнь получила три предложения выйти замуж. К первому избраннику она не испытывала сильных чувств. Вторым стал актёр Кирилл Дыцевич, с которым она сыграла свадьбу в 2017 году. Однако пара в скором времени распалась.

Летом прошлого года Настасья рассказала о новом возлюбленном, с которым познакомилась в самолёте.

«Третий раз... Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится... И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», – отметила Самбурская, слова которой приводит издание «7 дней».
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Как проходит жизнь Джемала Тетруашвили, кто его известная супруга и сколько у него детей?
03 апреля 2025, 13:08

Джемал Тетруашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джемал Тетруашвили, известный актер кино и театра, родился в 1975 году в Минске, Белоруссия. С трех лет он занимался танцами в коллективе «Ровесник», что стало основой его любви к искусству.
После окончания школы он поступил в Белорусскую академию искусств, где получил профессию актера театра и кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Театральная карьера

После завершения учебы Джемал восемь лет выступал на сценах различных театров Минска. За это время он создал множество запоминающихся образов, но вскоре решил попробовать свои силы в кино.

Личная жизнь

Джемал Тетруашвили долгое время скрывал свою личную жизнь от общественности. У него есть дочь Софико, родившаяся в 2008 году, однако имя матери до сих пор остается неизвестным. Ходили слухи о его романе с актрисой Ольгой Медынич, с которой он работал в проекте «Светофор». В 2016 году пара официально объявила о своем браке и показала сына Дмитрия.

Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Дебют в кино

Дебют Джемала в кино состоялся в сериале «Ускоренная помощь», где он сыграл харизматичного медбрата. После этого его карьера стремительно пошла в гору, он начал получать роли в различных проектах, включая комедии и драмы.

Успех в сериалах

В 2000-х годах Тетруашвили сыграл роли в таких проектах, как «В июне 1941-го», «Каменская» и «Небо и земля». В 2003 году он принял участие в мюзикле «12 стульев», где исполнил роль Остапа Бендера. Этот успех открыл ему двери в Москву, где он продолжил активно сниматься.

Популярные проекты

Среди самых известных работ Джемала — телесериалы «Ландыш серебристый», «Близкие люди» и «Папа на все руки». В последнем проекте он сыграл неуклюжего актера, что привело к множеству комичных ситуаций. В 2007 году он исполнил роль Вахтанга Гурули в сериале «Оплачено смертью», который также стал успешным.

Фото: iStock/fergregory

Звездный час

Однако настоящим прорывом для Джемала стала роль Паши Калачева в комедийном сериале «Светофор». Его персонаж стал символом желтого цвета и завоевал популярность у зрителей на протяжении пяти лет. Во время съемок Джемал заметно похудел, что привлекло внимание прессы и стало причиной слухов о его диете.

Современные достижения

В 2016 году актер сыграл яркую роль в кинодраме «Родственнички», продолжая радовать своих поклонников новыми проектами и образами. Джемал Тетруашвили — талантливый артист, который продолжает развиваться и удивлять зрителей своим мастерством.

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#кино
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Был роман с Жанной Фриске? Дмитрий Нагиев признал внебрачного сына: что известно о 16-летнем Марке и чем он занимается
03 апреля 2025, 13:04

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева ходили давно, но только недавно телеведущий официально подтвердил свое отцовство. Оказалось, что у него действительно есть младший сын — Марк Нагиев, которому уже 16 лет. Кто он, где живет и чем увлекается, расскажет «Радио 1».

Скрытая семья Дмитрия Нагиева: кто его дети


До недавнего времени публике был известен лишь старший сын Нагиева — Кирилл, рожденный в браке с телеведущей Алисой Шер. Он пошел по стопам отца, стал актером и телеведущим, снимался в рекламе и часто появлялся на публике.

Однако сам Нагиев после развода старался держать личную жизнь в секрете. Журналисты годами строили догадки, связывая артиста с разными женщинами, но без подтверждения. Только спустя 16 лет он официально признал второго сына — Марка Нагиева.

Личная жизнь Дмитрия Нагиева


На протяжении жизни Дмитрий Нагиев был женат только один раз — на телеведущей Алисе Шер. Их брак длился долгие годы, а после развода артист предпочел не афишировать свои отношения.

Дмитрий и Кирилл Нагиевы (фото: Instagram* / kirill_nagiev)

Тем не менее, поклонники всегда интересовались его личной жизнью. Среди предполагаемых романтических партнерш Нагиева называли певицу Жанну Фриске, бизнесвумен Ольгу Слуцкер, а позже — радиоведущую Наталью Коваленко. Именно с последней, по мнению журналистов, он состоял в длительных отношениях и стал отцом во второй раз.

Как стало известно о Марке Нагиеве


Слухи о внебрачном сыне Дмитрия Нагиева начали распространяться после одного из выпусков шоу «Голос» в декабре 2021 года. Тогда в прямом эфире артист неожиданно поздравил с днем рождения некоего Марка.

«Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днем рождения. Я верю, что впереди тебя ждет большая, красивая и счастливая жизнь. И еще я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой», — сказал телеведущий.

Позже, в одном из интервью, он назвал Кирилла своим старшим сыном, что автоматически подтвердило существование младшего.

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Официальное признание произошло в апреле 2025 года. В интервью петербургскому изданию «Собака» актер впервые открыто рассказал о Марке, назвав его своим сыном и раскрыв подробности о его жизни и увлечениях.

«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: "Смотри тоже"», — сказал актер.

Кто такой Марк Нагиев и чем он занимается


Сейчас Марк Нагиев живет в Санкт-Петербурге вместе со своей матерью, предположительно Натальей Коваленко. По словам инсайдеров, он интересуется авторским кино, занимается рисованием и увлекается коллекционированием фигурок киногероев.

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* / nagiev.universal)

Несмотря на то, что его отец живет в Москве, их отношения остаются близкими. Источники утверждают, что Нагиев регулярно приезжает в Петербург, чтобы проводить время с сыном.

Нагиев неоднократно заявлял, что хочет воспитать сыновей настоящими мужчинами, прививая им те же принципы, что когда-то заложил его отец.

Поэтому он не только поддерживает отношения с Марком, но и делится с ним своим опытом в киноиндустрии. Для юноши, увлеченного искусством и кинематографом, отец-актер стал лучшим наставником, который может научить не только теории, но и реальным тонкостям профессии.

История отношений Нагиева и Натальи Коваленко


С Натальей Коваленко артист познакомился во время съемок на федеральном канале. По слухам, их роман начался еще в те годы, когда Нагиев был официально женат на Алисе Шер. Именно Коваленко многие называют причиной их развода, поскольку жена знала об этой связи.

Долгое время артист не комментировал эти слухи, а Марка считали просто сыном Коваленко. Только спустя годы Нагиев признал его официально, подтвердив кровное родство.

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#артист
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«Целлюлит не пройдёт!»: Невеста Тимати Валентина показала процедуру омолаживания ягодиц
Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала об омолаживающих процедурах
03 апреля 2025, 13:00

Тимур Юнусов/Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Известный российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный как Тимати, уже три года встречается с Валентиной Ивановой. Недавно девушка призналась, что борется с целлюлитом с помощью аппаратной косметологии.
Стоит отметить, что нынешние отношения певца — самые долгие с тех пор, как он расстался с Анастасией Решетовой. Его новая девушка тщательно следит за своей внешностью не только в силу профессии (она модель - прим. ред.), но и для того, чтобы всегда нравиться своему возлюбленному.

Валентина не стесняется делиться с подписчиками в социальных сетях методами по уходу за собой. Например, на днях она опубликовала кадры из кабинета косметолога. Девушка лежит на животе на кушетке и рассказывает, что процедура называется эндосфера. Активные вибрации помогают устранить отёчность, разглаживают морщины, избавляют от целлюлита и способствуют снижению веса.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Менеджер Паши Техника привёз для него 20 килограммов лекарств в Таиланд
03 апреля 2025, 12:59

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшей супруге находящегося в коме Паши Техника не удалось перевезти его в другой госпиталь, в котором есть всё необходимое для его лечения оборудование. Однако, несмотря на это, Ева Карицкая поделилась неплохими новостями.
Выяснилось, что в Таиланд прибыл менеджер Паши Техника и привёз для него 20 килограммов лекарств.

«Ситуации остается тяжелой, но есть и хорошие новости. Врачи Таиланда начали слышать рекомендации российского специалиста и меняют лечение», – отметила Карицкая в своём Telegram-канале.
Накануне вечером она также добавила, что сейчас самое главное – вывести всю инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов.

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*запрещён в РФ
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Метит в ведущие «Модного приговора»: как живет вдова сына Вячеслава Зайцева и что она не могла поделить со свекром
03 апреля 2025, 12:45

Вячеслав и Егор Зайцевы (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

В прошлом году из жизни ушел сын знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, Егор, который скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни. У Егора осталась супруга, бывшая модель Екатерина Ромашкина, и две дочери. Екатерина активно работает над тем, чтобы Дом Моды, основанный ее покойным свекром, продолжал процветать.

Желание стать телеведущей

Несмотря на то, что она не является публичной личностью, время от времени дает интервью, в которых делится подробностями своей жизни. Однажды она заявила, что с удовольствием приняла бы предложение стать ведущей популярного шоу на федеральном канале, например, «Модный приговор».

«Я не медийная личность по своей натуре, но, если бы мне предложили такую возможность, я бы обязательно воспользовалась ею», — поделилась Екатерина.


Модельер Егор Зайцев с супругой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Конфликты со свекром и продолжение дела

Екатерина Ромашкина поделилась воспоминаниями о Егоре Зайцеве, подчеркнув, что он полностью посвятил себя работе и не представлял свою жизнь без Дома Моды.

«Егор не просто помогал своему отцу; он отдал ему всю свою жизнь и творческий потенциал. Сразу после окончания учебы в институте и до последних дней он трудился и создавал в Доме Моды под брендом Славы Зайцева. Он был не только помощником, но и столь же талантливым дизайнером, как и Вячеслав Михайлович. Это очень важная мысль, которую я стараюсь донести до людей, чтобы они осознали его недооцененность, возникшую из-за того, что он посвятил свою жизнь служению делу отца», — отметила Екатерина.

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«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам
Она также выразила благодарность своему известному свекру, несмотря на некоторые конфликты в семье из-за недопониманий. Екатерина вспоминает его с уважением и теплотой.

«Мне кажется, что мы с ним успели обсудить все важные вопросы как в личном общении, так и в профессиональном плане. У меня не осталось чувства недосказанности. Мы прекрасно понимали друг друга даже без слов, особенно в процессе творчества», — заключила Ромашкина.
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