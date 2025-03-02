«Какой-никакой, а мужик»: Настасья Самбурская показала неоднозначный подарок на 38-летие

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)
Актриса Настасья Самбурская 1 марта отметила не только приход весны, но и свой день рождения. На торжество ей преподнесли необычный презент.
Фотограф и близкий друг артистки Даниил Величко преподнёс имениннице подарок в огромной коробке характерного бирюзового цвета. Настасья предположила, что там могут находиться ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co.
Самбурская поделилась кадрами распаковки.
Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.
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Самбурская поделилась кадрами распаковки.
«Какой страшный!» – не удержалась от эмоций именинница, доставая из коробки надувную фигуру Бэтмена.Даниил в ответ отметил, что подарок – «какой-никакой, а мужик», а Самбурская подчеркнула, что не настолько всё грустно.
Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.
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Анастасия Чинкова