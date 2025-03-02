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«Какой-никакой, а мужик»: Настасья Самбурская показала неоднозначный подарок на 38-летие

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Актриса Настасья Самбурская 1 марта отметила не только приход весны, но и свой день рождения. На торжество ей преподнесли необычный презент.
Фотограф и близкий друг артистки Даниил Величко преподнёс имениннице подарок в огромной коробке характерного бирюзового цвета. Настасья предположила, что там могут находиться ювелирные изделия от бренда Tiffany & Co.

Самбурская поделилась кадрами распаковки.

«Какой страшный!» – не удержалась от эмоций именинница, доставая из коробки надувную фигуру Бэтмена.
Даниил в ответ отметил, что подарок – «какой-никакой, а мужик», а Самбурская подчеркнула, что не настолько всё грустно.

Также в коробке были целых 25 кг сухофруктов.

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#игрушки
«На этом всё»: Филипп Киркоров больше не намерен делать пластические операции
02 марта 2025, 15:48

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров, в отличие от многих звёзд, не только не боится менять внешность с помощью пластической хирургии, но и не стыдится в этом признаваться. Певец утверждает, что лёг под нож ради поклонников, поскольку его работа обязывает быть красивым и привлекательным.
Сейчас Киркоров, который действительно помолодел на несколько лет, наконец доволен собой. Он объявил, что больше не планирует делать пластические операции, поскольку для этого не осталось поводов.

«На этом всё, больше нечего», – отметил Киркоров в беседе с NEWS.ru.
Поп-король добавил, что никогда не делал операций на лицо, однако, вероятнее всего, это ложь. После яркого преображения Киркоров похвастался кубиками пресса и округлыми ягодицами. Однако фанаты обратили внимание на помолодевшее лицо звезды. У Филиппа разгладился лоб, взгляд стал более открытым, подтянулась кожа и заострились скулы.

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#врачи
#красота
#похудение
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«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты
02 марта 2025, 15:29

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв заявил о намерении жениться, однако пока он не встретил девушку своей мечты. Алсу признала, что у неё на примете есть несколько потенциальных невест для певца.
Ранее он с юмором рассказал, какие качества хочет видеть в будущей жене.

«Ищу невесту – умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен мне. Таланта самому на десятерых хватит. Пробег варьируемый. Он всё равно у всех скручен. В оригинальном, так сказать, корпусе. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – заявил Воробьёв.
Под это описание идеально подошла бы коллега Алексея по цеху Ольга Бузова, которые не скрывает симпатии к артисту.

«Мне очень нравится Алексей Воробьёв, у меня прекрасные с ним отношения. Я считаю, что это один из самых талантливых и красивых мужчин на нашей эстраде. Но я думаю, что мужчина должен проявлять инициативу», – говорила звезда.
Помочь Воробьёву решила Алсу, которая и сама недавно стала одинокой. Она рассказала, что у неё есть подруги, очень красивые, хорошие и с прекрасным характером, которые не состоят в отношениях.

«Передайте Лёше. Реально, иногда смотришь: хорошенькая и покладистая, всё при ней, а, извиняюсь, какие-нибудь стервочки первые выходят замуж. Закон подлости», – отметила Алсу.
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#соцсети
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«Была сегодня на капельнице, невролог чуть ли не с ложки кормила»: Бородина откровенно рассказала о психологической проблеме
02 марта 2025, 14:35

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина всегда очень откровенна со своими подписчиками. В её личном блоге много информации об отношениях, воспитании детей, саморазвитии и здоровье. Накануне телеведущая высказалась о серьёзной психологической проблеме.
Бывшая ведущая «Дома-2» рассказала, что страдает от панических атак и тревожности при перелётах. Несмотря на то, что звезде часто приходится летать на самолётах, она не научилась справляться с такой реакцией организма.

Бородина рассказала, что иногда весь полёт проходит спокойно, а недавно она летела в Москву и все шесть часов нервничала. Причём причина такого состояния звезде непонятна.

Также телеведущая назвала себя «ходячей тревогой», поскольку из-за напряжённого графика не успевает отдыхать, а потом много нервничает.

«Можно и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра, и просто весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Меня невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», – заявила Бородина.
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«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях
02 марта 2025, 14:07

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

Алексей Воробьёв, ещё недавно утверждавший, что его не волнует мнение общества, всё-таки заволновался. Певец обратился к девушкам, которых возмутило его скандальное заявление о макияже.
Напомним, что в День всех влюблённых 37-летний артист «поздравил» подписчиц словами о том, что не считает женщин, наносящих макияж, самодостаточными. Алексей убеждён, что косметика используется только для привлечения внимания, что указывает на зависимость от чужого мнения. А значит мейк-ап означает неполноценность.

«Если перед тем как выйти из дома или пойти с кем-то встретиться, вы краситесь, а перед сном нет, то чужое мнение вас волнует и заботит», – заключил Воробьёв.
Слова певца вызвали бурную реакцию – девушки начали массово высмеивать нелепые высказывания. Алексей явно не ожидал такой бурной реакции и первое время стоял на своём. На следующий день после публикации он заявил, что не считается с мнением аудитории, а уже спустя две недели выступил с неожиданным обращением.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили... Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», – заявил исполнитель.
Кстати, сейчас Алексей находится в поисках невесты. Ранее он выдвинул несколько требований к потенциальной жене. Она должна быть умной, красивой и талантливой, но последний пункт не обязателен.

«Пробег варьируемый, всё равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – необычно озвучил критерии певец.
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«Мужчины любят меня даже с диагнозом»: Елена Кондулайнен рассказала о восстановлении после инсульта
02 марта 2025, 13:48

Елена Кондулайнен (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

66-летняя заслуженная артистка России рассказала о своём восстановлении после перенесённого инсульта. Елена Кондулайнен объяснила, почему коллеги не поддержали её в трудный период.
Актриса столкнулась с несчастьем пять лет назад. Кондулайнен почувствовала недомогание во время семейного застолья, после чего была госпитализирована. Врачи диагностирования инсульт с нарушением мозгового кровообращения и неврологической энцефалопатией. Также у звезды наблюдалась общая заторможенность речи. Елене пришлось практически заново научиться жить.

«Я мечтала просто встать, подняться с постели. Чувствовала себя овощем. Мечтала о том, как пойду в магазины, кафе. Истерики были каждый день», – признавалась актриса, которую в тот момент никто не поддержал, кроме родных людей.
Кондулайнен отметила, что после инсульта ей никто не позвонил, поскольку посчитали недуг заразным.

Вместе с тем, по словам артистки, даже с диагнозом она продолжает нравится мужчинам.

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