«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера

Как только в напряжённом графике Ольги Бузовой выдаётся несколько свободных дней, тут же спешит забрать у отца свою любимую собаку по кличке Ева. Домашний питомец появился у теледивы ещё в 2012 году, и с тех пор животное стало настоящим членом семьи.