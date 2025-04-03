«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)
Непростой характер Настасьи Самбурской до сих пор является темой для пересудов. Актриса поделилась, что в какой-то момент из-за этого ей пришлось сидеть без работы. По признанию звезды, причиной является ее прямолинейность.
«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съемок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримера избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идет от людей, которые сами плохо работают», — жалуется Самбурская.
Как сообщает Starhit, режиссеры просто отказывались снимать в своих фильмах Настасью. В моменте актриса стала заложницей своего характера. Публика и коллеги регулярно обсуждали истории со съемок, где Самбурская якобы вела себя неподобающе. По признанию звезды, это лишь слухи. К тому же Настасья настаивает, что никогда не хамила без повода.
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Когда из-за слухов Самбурская лишилась работы, она перешла в блоггинг. Актриса продавала рекламу в соцсетях и уже привыкла к забвению.
«У меня не было ролей, но шла активная рекламная деятельность. Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — поделилась звезда.
По итогу Настасья смогла преодолеть трудности и стать востребованной актрисой. Сейчас ей дают роли, а слухи уже не так влияют на ее имидж.
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