Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера

«Не было ролей»: Самбурская рассказала об отсутствии работы из-за своего тяжелого характера

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Непростой характер Настасьи Самбурской до сих пор является темой для пересудов. Актриса поделилась, что в какой-то момент из-за этого ей пришлось сидеть без работы. По признанию звезды, причиной является ее прямолинейность.
«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съемок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримера избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идет от людей, которые сами плохо работают», — жалуется Самбурская.

Как сообщает Starhit, режиссеры просто отказывались снимать в своих фильмах Настасью. В моменте актриса стала заложницей своего характера. Публика и коллеги регулярно обсуждали истории со съемок, где Самбурская якобы вела себя неподобающе. По признанию звезды, это лишь слухи. К тому же Настасья настаивает, что никогда не хамила без повода.

«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате
«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате

Когда из-за слухов Самбурская лишилась работы, она перешла в блоггинг. Актриса продавала рекламу в соцсетях и уже привыкла к забвению.

«У меня не было ролей, но шла активная рекламная деятельность. Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — поделилась звезда.

По итогу Настасья смогла преодолеть трудности и стать востребованной актрисой. Сейчас ей дают роли, а слухи уже не так влияют на ее имидж.

Читайте также:

«Стараюсь всё делать сама»: Марина Федункив дала редкий комментарий о сыне Теодоре

Регина Тодоренко проиграла в суде своему «литературному рабу», которая писала для неё детскую книгу

Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве
#звёзды
#актриса
#профессии
#информация
#люди
#шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина* раскрыла шокирующие подробности жизни с отцом
02 апреля 2025, 22:47

Алексей Панин* (Фото: Instagram** @alexeypaninn)

Несовершеннолетняя дочь скандального актёра Алексея Панина* оказалась в центре скандала. Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети появилось видео, где 17-летняя Анна Панина без прав управляет автомобилем, а её отец, сидящий на пассажирском месте, радостно прокомментировал: «Теперь можно пить пиво, и будет тебя ребёнок возить».

Однако это лишь одна история из множества. Панин* давно шокирует пользователей соцсетей своими методами воспитания. Так, например, он заявлял, что не видит ничего плохого в том, чтобы ходить перед дочерью без одежды. Актёр известен своей любовью к нудистским пляжам. Также с 2022 года он переезжает из одной страны в другую, лишая дочь стабильности.

«Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках», – заявила Анна.
При этом, несмотря на травлю со стороны ровесников из-за скандальных выходок Панина* и постоянных заявлений психологов, предупреждающих о последствиях такого воспитания, девушка не переживает. Она защищает отца, заявляя, что не стыдится его, и считая, что в их семье всё нормально.

Однако всё же есть то, что причиняет ей боль, – это алкоголь. По словам Анны, когда отец выпивает, он становится немного другим человеком.

Читайте также:

Суд обязал актёра Панина* погасить задолженность умершей матери

Сбежавший из России скандальный актёр Алексей Панин* подержал Трампа – фото

«Оргии нет, поэтому я домой»: Алексей Панин* устроил скандал со Шпаком из-за секс-видео, подробности

*признан Минюстом РФ иноагентом, включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**запрещён в РФ
#ребёнок
#история
#алкоголь
#актёр
#жизнь
#видео
#фото
#скандал
#пиво
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате
Ольга Бузова со слезами на глазах готова принять смерть любимой собачки
02 апреля 2025, 21:51

Ольга Бузова и Ева (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Как только в напряжённом графике Ольги Бузовой выдаётся несколько свободных дней, тут же спешит забрать у отца свою любимую собаку по кличке Ева. Домашний питомец появился у теледивы ещё в 2012 году, и с тех пор животное стало настоящим членом семьи.
Конечно, известная российская телеведущая, актриса и, как думают некоторые, певица часто занята на мероприятиях, концертах, в гастрольных поездках, поэтому большую часть времени за самкой йоркширского терьера присматривает папа Ольги. О своей собаке Бузова рассказывает со слезами на глазах, так как понимает, что та уже находится в преклонном возрасте и долго не проживёт.

«Евочка уже взрослая, и, конечно, ей лучше у папы. Он её любит, заботится, гуляет. Не хочу быть эгоисткой, понимаю, что ей там лучше. Ведь меня дома почти не бывает», — объяснила артистка.

Она понимает, что собака уже старенькая и долго не проживёт. Эта утрата будет тем тяжелее, что в 2022 году Ольга уже похоронила одну домашнюю любимицу — шпица Челси, которого ей подарил бывший муж футболист Дмитрий Тарасов. Собака умерла от диабета, хотя Бузова предпринимала все усилия, чтобы спасти ей жизнь. Возможно, отчасти поэтому она передоверила Еву отцу, чтобы та не повторила судьбу Челси.

Читайте также:

«Я просыпаюсь вся мокрая»: Ольга Бузова раскрыла интимные подробности своих снов

Увела мужа у Бузовой и променяла карьеру модели на материнство: как Анастасии Костенко удалось приручить Тарасова

Блогер Михаил Литвин встретил Бузову в аэропорту с букетом и оркестром
#собака
#жизнь
#певица
#актриса
#дома
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Стараюсь всё делать сама»: Марина Федункив дала редкий комментарий о сыне Теодоре
Марина Федункив рассказала о воспитании сына Теодора
02 апреля 2025, 21:41

Марина Федункив (фото: Instagram** @marina_phedunkiv)

Осенью прошлого года Марина Федункив впервые стала мамой. Звезда юмористического шоу родила сына Теодора от мужа итальянца Стефано Маджи.
В интервью «Вечерней Москве» артистка, родившая первенца в 53 года, рассказала о своём опыте материнства и о том, как они с мужем воспитывают сына. Федункив отметила, что только в браке поняла, что готова к рождению ребёнка.

Заезда подчеркнула, что не перекладывает заботу о сыне на помощниц.

«Всё, что касается ребёнка, стараюсь делать сама – не хочу ничего упустить, понимаю, как быстротечен этот миг. Рождение ребёнка даёт тебе почувствовать истинную, безусловную любовь – желаю испытать это счастье каждой женщине», – заявила Федункив.
Марина отметила, что ей очень повезло с мужем, который нянчится с ребёнком и трепетно относится к нему.

Также звезда ТНТ поставила перед собой одну цель – привить сыну любовь к чтению.

«У меня есть любимые сказки, книги. Надеюсь привить своему ребенку любовь к чтению. Но пока мы в том возрасте, когда главное, что нужно, – это любовь родителей», – заключила юмористка.
Читайте также:

«В честь деда»: звезда «Реальных пацанов» раскрыла имя сына, которого родила в 53 года

Беременная Федункив едва не пострадала при съемках из-за участника шоу

Федункив прервала молчание: сложности первых родов в 53 года и почему ее мужа итальянца считают геем*-альфонсом

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
#книги
#счастье
#любовь
#семья
#ребёнок
#воспитание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Регина Тодоренко проиграла в суде своему «литературному рабу», которая писала для неё детскую книгу
Регина Тодоренко проиграла в суде писательнице Дарине Мишиной
02 апреля 2025, 21:11

Регина Тодоренко (фото: Telegram @todorenkoregina)

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что жалоба звезды была оставлена без удовлетворения.

Причиной обращения Тодоренко в суд стало интервью, которое дала писательница. Мишина писала детскую книгу для телеведущей, однако оплату за проделанную работу она так и не получила. Девушка публично назвала себя «литературным рабом» и рассказала о всех нарушениях договорённостей со стороны Тодоренко, возмутив тем самым телеведущую.

К слову, сама Мишина тогда также обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Регине о защите авторских прав. Но в итоге суд отказал обеим.

Читайте также:

Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Звезда группы Bad Boys Blue собирается переехать в российскую глубинку

«Не существует больше этой певицы»: Соседов высказался о новых песнях Пугачёвой о войне
#суд
#обращения
#звёзды
#интервью
#девушка
#писатель
#книга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве
Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки в Ростове-на-Дону
02 апреля 2025, 20:52

Сергей Безруков (фото: Instagram* @s_bezrukov)

Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле рыбы.
Накануне народный артист России на своей странице в Instagram* поделился фотографией с рыбалки на моторной лодке в Ростове-на-Дону. На снимке Безруков держит в руках двухкилограммовую щуку.

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал пост актёр.
Однако в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая введён запрет на вылов рыбы в период нереста. Ограничение направлено на сохранение численности видов. Также с 15 января по 15 апреля действует отдельный запрет на ловлю щуки.

В комментариях под постом знающие пользователи Сети указали Сергею на эти запреты, обвинив его в браконьерстве.

Артист пока не комментировал эту ситуацию.

Читайте также:

«Разбить бутылку об голову? Легко!»: Безруков устроил шоу на уроке дочки Маши, поразив детей мастерством

Сергея Безрукова не хотели снимать в «Бригаде»: кто был в числе кандидатов на роль Саши Белого

Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста

*запрещён в РФ
#ограничение
#актёр
#пост
#запрет
#артист
#рыбалка
#ростовская область
#браконьеры
#сергей безруков
Следите за нашими новостями
в удобном формате