«Настоящие герои не носят плащей»: В Петербурге ищут спасителей ребенка, выпавшего из окна

26 февраля 2026, 16:10

Выпавший из окна в Петербурге ребенок получил легкую черепно-мозговую травму

Фото: iStock/AgFang

Полуторагодовалого ребенка после падения из окна десятого этажа дома по Богатырскому проспекту в Петербурге госпитализировали в удовлетворительном состоянии в городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.





Напомним, 25 февраля в Петербурге произошёл уже второй случай спасения ребёнка, выпавшего из окна. Полуторагодовалый мальчик спал в комнате, родители были у соседей, а его 18-летний брат находился в другой комнате. В какой-то момент парень заметил шум на улице.





«Старший брат бросился в комнату, где спал младший, но было поздно – тот уже упал вниз, на куртку, которую оперативно растянули прохожие», — рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе.

«Они не оставили своих данных в офисе врачей общей практики. Как говорится, настоящие герои не носят плащей. Если мы все же узнаем их имена, то обязательно отблагодарим и даже наградим», — уточнили в пресс-службе.