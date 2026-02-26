«Настоящие герои не носят плащей»: В Петербурге ищут спасителей ребенка, выпавшего из окна
Выпавший из окна в Петербурге ребенок получил легкую черепно-мозговую травму
Полуторагодовалого ребенка после падения из окна десятого этажа дома по Богатырскому проспекту в Петербурге госпитализировали в удовлетворительном состоянии в городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Приморского района.
Напомним, 25 февраля в Петербурге произошёл уже второй случай спасения ребёнка, выпавшего из окна. Полуторагодовалый мальчик спал в комнате, родители были у соседей, а его 18-летний брат находился в другой комнате. В какой-то момент парень заметил шум на улице.
«Старший брат бросился в комнату, где спал младший, но было поздно – тот уже упал вниз, на куртку, которую оперативно растянули прохожие», — рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе.
Так, прохожие с помощью растянутого плаща смогли поймать малыша, после чего его сразу отнесли в офис врачей общей практики, находившийся в том же доме. Дежурный врач осмотрел ребенка и вызвал неотложную помощь. Мальчика госпитализировали в городскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины.
Известно, что ребенок находился в сознании, а видимых травм у него не было. В больнице ему провели необходимые процедуры и диагностировали только легкую черепно-мозговую травму.
В администрации района уточнили, что пока не удалось установить имена людей, которые спасли мальчика.
«Они не оставили своих данных в офисе врачей общей практики. Как говорится, настоящие герои не носят плащей. Если мы все же узнаем их имена, то обязательно отблагодарим и даже наградим», — уточнили в пресс-службе.