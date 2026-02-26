«Все, ловите!»: Появились подробности спасения упавшего с десятого этажа ребёнка в Петербурге

26 февраля 2026, 15:42

Падающего из окна десятого этажа ребенка поймали женщины

Фото: iStock/Iulianna Est

Участник спасения выпавшего из окна десятого этажа ребёнка в Петербурге Сергей Выдрин рассказал, как женщины под его руководством поймали малыша.





Напомним, 25 февраля в Санкт-Петербурге прохожие поймали двухлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. Как информирует региональное МВД, ребёнок остался жив.



По словам мужчины, он проходил мимо дома и заметил, как на десятом этаже из окна свесился маленький ребёнок. Рядом стояли женщины, которые пытались докричаться до родителей малыша.



Сергей оперативно вызвал спасателей, попросил очевидицу снять плащ, чтобы поймать ребенка в случае его падения. Женщины стояли впритык к дому под козырьком и были готовы ловить малыша.





«Я говорю: "Смотрите, сейчас момент, не расслабляйтесь". Вижу — он уже падает. Я говорю: "Всё, девчонки, ловите!". Они напряглись, и в тот момент — хлёп!.. Я занимался чётко своими обязанностями — отправил женщин, сказал, где встать, вызвал полицию, медицину, сказал, что всё, ловите, потому что им же не видно оттуда, а мне хорошо видно», — приводит RT слова Сергея.