Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Настоящий ад»: в Сибири в доме престарелых избивают стариков, возбуждено уголовное дело

«Настоящий ад»: в Сибири в доме престарелых избивают стариков, возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области после избиения в доме престарелых возбудили дело
28 декабря 2023, 09:11
Фото: istock / Tero Vesalainen

Фото: istock / Tero Vesalainen

В Кемеровской области Следственный комитет РФ начал проверку после публикации в Сети видеоролика о пансионате для престарелых «Рэмели». В местных телеграм-каналах появилось видео, где избивают пенсионерку. После этого было возбуждено уголовное дело. Об этом пишут РИА Новости.

Внук пострадавшей женщины рассказал, что ее переселили в трехкомнатный номер, за ней будет вестись полный присмотр. До этого сообщалось, что женщину поселили в комнату «для буйных». Как заявляет сама пострадавшая, врачу не понравилось, что она принесла соседке стакан воды. Пенсионерку побили палкой. Кроме того, у нее пропали личные вещи и телефон.

Выяснилось, что подобных случаев намного больше. После огласки инцидент сразу привлек внимание СК России.


Другая женщина рассказала, что ее мать пробыла в пансионате немного времени, но ее лечением не занимались. Дочери позвонили тогда, когда у пожилой матери подскочила температура и начала воспаляться нога. Она забрала свою мать еле живую.

Еще один случай произошел с 98-летним ветераном ВОВ. Он находился в пансионате недолго и также был избит. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы. Мужчина скончался в реанимации через несколько недель.

Читайте также:

Женщина заподозрила мужа в измене с 15-летней племянницей и отрезала ему пенис

В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка

В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине

#следственный комитет
#уголовное женщины
#инцидент
#избиение
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тобольский депутат умер при странных обстоятельствах
28 декабря 2023, 09:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Следователи инициировали проверку по факту гибели депутата в Тюменской области.
РИА Новости сообщает, что следователи СКР по Тюменской области выясняют обстоятельства смерти депутата Тобольской городской думы Владимира Егорова.

Baza сообщала, что тело 46-летнего муниципального депутата нашли во дворе дома на Кедровой улице в среду, 27 декабря.

Предварительно, он выпал из окна третьего этажа своего дома. Пока в региональном следственном комитете информацию официально не подтверждают.

«Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», – заявили в СУ СКР по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что в Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря. Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей.

Читайте также:

В Турции 10 человек погибли и более 50 пострадали в аварии с автобусом

В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине

Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца
#происшествие
#тюмень
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве с автомойки угнали Lamborghini Urus за 25 млн рублей
28 декабря 2023, 09:39

Фото: istockphoto/ivotheeditors

Угонщик просто подошёл к работникам мойки и попросил у них ключи.
Baza пишет, что вечером 26 декабря сотрудник «Premier Cars» Даниил привез машину премиум-класса на закрытую парковку рядом с автомойкой «Вектор». Мужчина попросил помыть машину и поменять резину на колесах. Ключи отдал работникам.

На следующий день Даниил приехал забрать автомобиль, но его там не оказалось.

Выяснилось, что накануне поздним вечером к стоянке пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником фирмы «Premier Cars». Он просто забрал ключи у работников, которые ничего не подозревали.

Мужчина уехал на автомобиле стоимостью около 25 млн рублей в неизвестном направлении. Угонщиком оказался 35-летний дизайнер. Его задержала полиция.

Читайте также:

В Якутии пилоты промахнулись и посадили пассажирский самолёт на лёд реки

В Новосибирске в жилом доме загорелась новогодняя ёлка — МЧС

В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка
#москва
#новости
#происшествие
#автомобили
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции 10 человек погибли и более 50 пострадали в аварии с автобусом
28 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пассажирский автобус попал в аварию в Турции.
В результате ДТП погибли 10 человек, 54 пострадали.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Авария произошла из-за сильного тумана в районе Сакарья на шоссе Северная Мармара.

В ДТП попали семь транспортных средств, в этом числе три автобуса и грузовик. Из-за аварии движение по шоссе в направлении Стамбула остановили. В данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.

Пострадавших госпитализируют.

Среди погибших и пострадавших нет россиян. Все они являются гражданами Турции, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Читайте также:

В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за буйного пассажира автобуса

Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» в Москве

В массовом ДТП на МКАД погибли два человека
#турция
#автобус
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киргизии предотвращён теракт в православной церкви
28 декабря 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили теракт.
Его планировали совершить члены «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) перед наступлением Нового года.

ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ГКНБ сообщает, что вовремя контртеррористических операций в Джалал-Абаде задержали несовершеннолетних участников международной террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан».

Подростков завербовали через интернет. По плану нужно было разместить самодельное взрывное устройство рядом с главной елкой на центральной площади Джалал-Абада.

В планах также было совершить и нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы по указанию иностранных посредников.

ГКНБ отмечает, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные теракты и обезопасить горожан.
Задержанные находятся под следствием, а правоохранители продолжают выявлять и пресекать действия террористических группировок.

Читайте также:

JP: Израильский солдат ранил нескольких сослуживцев из-за ночного кошмара

Минобороны РФ: Ночью над Крымом средства ПВО сбили два украинских беспилотника

В Хабаровске риэлтора приговорили к пяти годам колонии за хищение денег клиентов
#киргизия
#происшествие
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учительница получила тюремный срок за отправку интимных фото школьнику
В США учительница села в тюрьму за отправку интимных фото 17-летнему школьнику
28 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / Zolnierek

В США преподавательница и футбольный тренер из штата Пенсильвания получила срок за неподобающие отношения с 17-летним подростком. Об этом пишет The York Dispatch.

30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер была учителем и школьным тренером футбольного клуба. В сентябре 2022 года она начала сближаться с учеником, который играл в ее команде. Женщина проводила с ним частные занятие, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».

Затем Эмили предложила ему «стать его тайной девушкой». Подросток согласился, и они начали общаться и обмениваться фотографиями. Следователи обнаружили в смартфоне ученика откровенные фото учителя. В сентябре девушка признала свою вину. 26 декабря суд приговорил ее к сроку от одного до двух лет тюремного заключения.

Читайте также:

Женщина заподозрила мужа в измене с 15-летней племянницей и отрезала ему пенис

В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка

В Кирове мать утопила новорождённых детей в раковине
#суд
#сша
#подросток
#следователи
#женщина
#фото
#учителя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии пилоты промахнулись и посадили пассажирский самолёт на лёд реки
28 декабря 2023, 08:13

Фото: istockphoto/den-belitsky

Пассажирский самолёт приземлился на замерзшую реку в Якутии.
Baza пишет, что пилоты промахнулись мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка.

Борт Ан-24 «Полярных авиалиний», с 30 пассажирами на борту, следовал по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск. Когда самолет заходил на посадку в поселке Зырянка, пилоты не разглядели полосу и сели на замерзшую реку.

На борту было 34 человек - 30 пассажиров и 4 члена экипажа.

Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.

Читайте также:

SHOT: С поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей и отправили в больницу

В Новосибирске в жилом доме загорелась новогодняя ёлка — МЧС

Взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье
#происшествие
#новости
#якутия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Хабаровске риэлтора приговорили к пяти годам колонии за хищение денег клиентов
28 декабря 2023, 06:59

Фото: iStock/artisteer

В Хабаровске суд отправил риэлтора, похитившую деньги у клиентов, в колонию на пять лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.
«Суд признал подсудимую виновной по уголовному делу ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста», — говорится в публикации.

В 2021-2022 риэлтор заключила с рядом клиентов договоры, предусматривающие оказание услуг по покупке объектов недвижимости. При этом обязательным условиям являлось внесение покупателем аванса. Сумма предоплаты варьировалась от ста тысяч до трёх миллионов рублей. После того как агент по недвижимости получала деньги, она под различными предлогами задерживала сделку, а потом и вовсе переставала выходить на связь.

Читайте также:

МВД стало лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления

В Уфе полиция разберётся в конфликте школьников, избивших 13-летнего подростка

Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
#суд
#деньги
#ук
#мошенничество
#риэлтор
#наказание
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ: Ночью над Крымом средства ПВО сбили два украинских беспилотника
28 декабря 2023, 06:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Дежурные средства противовоздушной обороны ночью 28 декабря сбили над территорией Крыма два беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью 28 декабря сообщил, что система ПВО сбила беспилотник ВСУ над морем. По информации от Спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, отсутствуют и сведения о пострадавших.

Ранее экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в учениях, направленных на защиту военных и гражданских объектов в Севастополе от атак украинских беспилотников. В рамках учений военные выполнили комплекс действий по обнаружению и поражению БПЛА противника не только зенитным вооружением, но и стрелковым оружием, а также переносными ЗРК.

Читайте также:

Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА

Минобороны: За два часа над Крымом сбили 26 украинских беспилотников

В море над Севастополем сбит украинский беспилотник
#минобороны рф
#крым
#бпла
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
ТАСС: Экс-прокурору Новосибирской области Фалилееву грозит до 10 лет колонии
28 декабря 2023, 06:08

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Гособвинение запросило для экс-прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Антонину Бартеневу.
«Прокурор попросил 9 лет 10 месяцев лишения свободы. Мы будем выступать 10 января, приведем свой анализ доказательств и выскажем мнение по тезисам прокурора. Еще штраф запросил прокурор, и просил лишить классного чина государственного советника юстиции 2-го класса», — цитирует агентство слова собеседницы.

В публикации говорится, что судебный процесс над бывшим прокурором начался в октябре. Следствие сообщило, что Владимира Фалилеева обвиняют в получении взятки в размере 11 млн рублей за покровительство в интересах новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Отмечается, что сам подсудимый вину не признал.

Читайте также:

Депутат Хинштейн опубликовал видео избиения прокурором офицера Росгвардии

СК: В убийстве пенсионерки в Кашире подозревают 72-летнего рецидивиста

В Екатеринбурге задержали силовика за секс с 13-летней россиянкой
#следствие
#взятка
#суд
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф