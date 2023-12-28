«Настоящий ад»: в Сибири в доме престарелых избивают стариков, возбуждено уголовное дело

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В Кемеровской области Следственный комитет РФ начал проверку после публикации в Сети видеоролика о пансионате для престарелых «Рэмели». В местных телеграм-каналах появилось видео, где избивают пенсионерку. После этого было возбуждено уголовное дело. Об этом пишут РИА Новости.
Внук пострадавшей женщины рассказал, что ее переселили в трехкомнатный номер, за ней будет вестись полный присмотр. До этого сообщалось, что женщину поселили в комнату «для буйных». Как заявляет сама пострадавшая, врачу не понравилось, что она принесла соседке стакан воды. Пенсионерку побили палкой. Кроме того, у нее пропали личные вещи и телефон.
Выяснилось, что подобных случаев намного больше. После огласки инцидент сразу привлек внимание СК России.
Еще один случай произошел с 98-летним ветераном ВОВ. Он находился в пансионате недолго и также был избит. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы. Мужчина скончался в реанимации через несколько недель.
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Алина Юрчак