«Настоящий кошмар»: Россиянин провел в европейской тюрьме 146 дней
В Дании оправданному россиянину выплатили почти $23 тысячи и выпустили из тюрьмы
43-летний предприниматель в сфере финансовых технологий из России провел под стражей в Дании и Испании в общей сложности 146 дней по подозрению в кибератаках на датские компании, однако обвинения не подтвердились. Об этом сообщает Avisen Danmark.
По данным издания, россиянина задержали прошлым летом в Испании в ходе полицейской операции. В конце августа его экстрадировали в Данию, где после закрытого судебного заседания поместили под стражу. Срок заключения продлевался дважды, пока полиция не освободила мужчину и не сняла с него все обвинения.
«Я никогда не делал ничего плохого — ни в Испании, ни в Дании. Это было травмирующе. Это был настоящий кошмар. Я очень рад, что все закончилось», — приводит издание слова предпринимателя.Он подчеркнул, что подобное не должно происходить. По словам бизнесмена, он получил всю необходимую поддержку, однако некоторым людям в аналогичной ситуации повезло меньше. Полученную компенсацию, размер которой составил почти $23 тыс., (почти два миллиона рублей — прим. ред.) россиянин пожертвовал датскому независимому аналитическому центру Justitia, защищающему верховенство права, правовое государство и гражданские свободы.