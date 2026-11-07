«Настоящий кошмар»: Россиянин провел в европейской тюрьме 146 дней

07 ноября 2026, 21:04

В Дании оправданному россиянину выплатили почти $23 тысячи и выпустили из тюрьмы

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

43-летний предприниматель в сфере финансовых технологий из России провел под стражей в Дании и Испании в общей сложности 146 дней по подозрению в кибератаках на датские компании, однако обвинения не подтвердились. Об этом сообщает Avisen Danmark.





По данным издания, россиянина задержали прошлым летом в Испании в ходе полицейской операции. В конце августа его экстрадировали в Данию, где после закрытого судебного заседания поместили под стражу. Срок заключения продлевался дважды, пока полиция не освободила мужчину и не сняла с него все обвинения.





«Я никогда не делал ничего плохого — ни в Испании, ни в Дании. Это было травмирующе. Это был настоящий кошмар. Я очень рад, что все закончилось», — приводит издание слова предпринимателя.