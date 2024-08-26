Настоятель храма напился пива во время поста и попал в тюрьму

Пять машин подожгла жительница Калмыкии в Петербурге по наводке мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информация о горении двух авто поступила в ночь на воскресенье, 25 августа. Уточняется, что речь идет об иномарках «Мерседес» и «БМВ».