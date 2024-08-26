Настоятель храма напился пива во время поста и попал в тюрьму

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В Таиланде настоятель крупного буддийского храма в провинции Чиангмай был лишен сана и отправлен в тюрьму после того, как напился во время поста, сообщает The Thaiger.
19 августа представители духовенства обратились в полицию с просьбой проверить храм в районе Сансай. Они сообщили, что монахи на постоянной основе употребляют алкоголь на территории святилища, включая период Вассы — буддийского поста.
Прибывшие на место полицейские задержали двух монахов, которые распивали пиво в храме, причем одним из них оказался настоятель. Мужчин арестовали и доставили в полицейский участок.
Настоятеля лишили сана и передали в суд. Ему предъявлено обвинение по статье, касающейся употребления алкоголя или наркотических веществ на территории храма. Ему грозит до полугода тюрьмы и штраф в 10 000 батов.
Член Совета по культуре провинции Чиангмай Уолла Намвонгпром выступил перед общественностью в связи с произошедшим инцидентом и напомнил, что закон строго запрещает употребление алкоголя в храмах и учебных заведениях. Священнослужители, нарушившие этот закон, не только подлежат уголовной ответственности, но и могут быть лишены сана.
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Прибывшие на место полицейские задержали двух монахов, которые распивали пиво в храме, причем одним из них оказался настоятель. Мужчин арестовали и доставили в полицейский участок.
Настоятеля лишили сана и передали в суд. Ему предъявлено обвинение по статье, касающейся употребления алкоголя или наркотических веществ на территории храма. Ему грозит до полугода тюрьмы и штраф в 10 000 батов.
Член Совета по культуре провинции Чиангмай Уолла Намвонгпром выступил перед общественностью в связи с произошедшим инцидентом и напомнил, что закон строго запрещает употребление алкоголя в храмах и учебных заведениях. Священнослужители, нарушившие этот закон, не только подлежат уголовной ответственности, но и могут быть лишены сана.
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Дарья Осипова