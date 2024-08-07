ВСУ сожгли монастырь под Курском

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Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ, сообщает LIFE.ru. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм, сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля монастыря игумена Питирима.
«Собор монастыря полностью разрушен и сожжен. Также пострадали братский корпус и храмовый корпус, а Покровский храм был подожжен ближе к вечеру. Сейчас от этих зданий остались только стены. К счастью, люди не пострадали», — рассказал священнослужитель.Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, как минимум 20 бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. Обстрелы также привели к пострадавшим среди мирных жителей, среди которых есть погибшие.
Военные обозреватели считают, что целью украинской атаки было отвлечение внимания общественности от сложного положения ВСУ на фронте. В ответ на действия противника российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением вражеской техники в приграничье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.
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Елена Перлова