Перебои с электричеством и пробки на дорогах: снежный апокалипсис накрыл Хабаровский край

16 октября 2026, 04:38

В Хабаровском крае начались перебои с электричеством из-за сильного снегопада

Фото: iStock/MahmutSonmez

Хабаровский край оказался во власти мощного снежного шторма. Жители региона столкнулись с серьёзными трудностями из‑за непогоды, сообщает РЕН ТВ.