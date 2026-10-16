Перебои с электричеством и пробки на дорогах: снежный апокалипсис накрыл Хабаровский край
Хабаровский край оказался во власти мощного снежного шторма. Жители региона столкнулись с серьёзными трудностями из‑за непогоды, сообщает РЕН ТВ.
В отдельных районах высота снежного покрова достигла 40 сантиметров, а движение на дорогах практически парализовано. Грузовики и легковые автомобили застревают в глубоких сугробах: водителям нередко приходится просить о помощи, чтобы вытащить машины с помощью тросов. Дорожные службы работают в усиленном режиме, однако справиться с масштабами осадков пока сложно.
Ситуацию значительно усугубляет штормовой ветер. Он стал причиной масштабных повреждений инфраструктуры: повалено около сотни опор линий электропередачи. В результате тысячи жителей остались без электричества. По сообщениям в социальных сетях, некоторые населённые пункты находятся без энергоснабжения уже более суток.
Ремонтные бригады стараются как можно быстрее восстановить подачу электричества, а дворники расчищают проезды. Жителей просят по возможности воздержаться от поездок и соблюдать осторожность.
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