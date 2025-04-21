Настя Ивлеева оказалась в судебной битве из-за долгов за доставку чипсов

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram-канал @ivleeva360)
Известная блогерша и предпринимательница Анастасия Ивлеева оказалась втянутой в разбирательство из-за неуплаты задолженности за доставку собственного бренда снеков и напитков Easy Peasy. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Сообщается, что молодая бизнесвумен организовала компанию с громким названием ООО «Коленки пчелы», специализирующуюся на производстве и продвижении различных вкусняшек. Однако процесс реализации задуманного оказался куда сложнее, чем казалось изначально.
Для распространения продуктов была привлечена транспортная фирма «ТЛК Трансгрупп». Договорившись о сотрудничестве, стороны подписали контракт на доставку товаров по всей стране. Казалось бы, идиллия обеспечена, но реальность внесла свои коррективы.
Оказалось, что сумма расходов на логистику превысила ожидания Насти Ивлеевой и составила около полумиллиона рублей. Деньги утекли быстрее песка сквозь пальцы, оставив несвоевременно оплаченным счет размером в 288 тысяч рублей.
Транспортная компания терпела долго, надеясь на скорое погашение задолженности, однако надеждам не суждено было сбыться. Тогда перевозчик решил действовать решительно и подал судебный иск с требованием выплаты накопившегося долга.
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Для распространения продуктов была привлечена транспортная фирма «ТЛК Трансгрупп». Договорившись о сотрудничестве, стороны подписали контракт на доставку товаров по всей стране. Казалось бы, идиллия обеспечена, но реальность внесла свои коррективы.
Оказалось, что сумма расходов на логистику превысила ожидания Насти Ивлеевой и составила около полумиллиона рублей. Деньги утекли быстрее песка сквозь пальцы, оставив несвоевременно оплаченным счет размером в 288 тысяч рублей.
Транспортная компания терпела долго, надеясь на скорое погашение задолженности, однако надеждам не суждено было сбыться. Тогда перевозчик решил действовать решительно и подал судебный иск с требованием выплаты накопившегося долга.
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Дарья Осипова