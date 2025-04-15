«Между нами была любовь»: Марк Эйдельштейн признался в чувствах к Анастасии Ивлеевой

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
На актёра Марка Эйдельштейна поклонницы засматривались и до его роли в оскароносной «Аноре». Яркой работой в карьере молодого артиста является роль послушника Юры в сериале «Монастырь».
Коллегой Эйдельштейна стала Настя Ивлеева. По сюжету её героиня соблазняет молодого послушника. Артисты сыграли постельную сцену на фоне живописного рассвета. Продолжительное время ходили слухи о романе между партнёрами. В последнем интервью Марк признался, что атмосфера романтики действительно отразилась на его эмоциях.
Кроме того, он непродолжительно испытывал чувства к коллеге Дженне Ортеге, с которой познакомился на афтерпати «Крик».
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«Это, конечно же, было очень волнительно. Ну потому что Настя – секс-символ, очень красивая. И мне было стрёмно, я был зажат. Настя, как крутой артист и человек, который правильно умеет работать с энергией, поехала со мной в одной тачке. До этого у нас была мощная дистанция, но тогда мы сели плечом к плечу. Она сломала тактильный барьер, потому что понимала: потом будет неловко. Говорят, что люди быстрее влюбляются друг в друга, будучи в как-то экстремальной истории – так работает наша психика. У нас была стрессовая ситуация, поэтому произошла химия какая-то. И я реально поверил, что на этот день Настя как бы моя девушка и между нами есть любовь. И она была! И я за это ей очень благодарен, потому что это суперпрофессионально», – поделился Эйдельштейн в шоу «Вписка».Впрочем, актёр подчеркнул, что проникается чувствами к каждой партнёрше на съёмках. Артист не стал скрывать симпатии и к Майки Мэвисон, которая сыграла Анору в одноимённом фильме.
Кроме того, он непродолжительно испытывал чувства к коллеге Дженне Ортеге, с которой познакомился на афтерпати «Крик».
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Анастасия Чинкова