Звезда сериала «Бригада» купил элитный особняк Ивлеевой в Подмосковье за 120 млн рублей

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Элитный особняк блогера Анастасии Ивлеевой в коттеджном посёлке «Старый Свет» в Истринском районе Подмосковья купил артист Владимир Вдовиченков за 120 млн рублей. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, сделку совершили в конце марта. Теперь двухэтажный особняк площадью 364 квадратных метра на 15 сотках земли принадлежит Вдовиченкову и его возлюбленной Елене Лядовой.
Отмечается, что собственность ранее оценивалась в 150 миллионов рублей, но Ивлеева из-за долгов вынуждена была уступить потенциальному покупателю 30 миллионов.
Особняк Ивлеева забрала у Элджея при расставании. Ему же достались «Хаммер H2» и BMW i8.
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Отмечается, что собственность ранее оценивалась в 150 миллионов рублей, но Ивлеева из-за долгов вынуждена была уступить потенциальному покупателю 30 миллионов.
Особняк Ивлеева забрала у Элджея при расставании. Ему же достались «Хаммер H2» и BMW i8.
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Элина Позднякова