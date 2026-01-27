Наталья Бардо попала в неприятную ситуацию в Мексике и оказалась в инвалидной коляске

27 января 2026, 15:02

Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после неудачного трюка

Наталья Бардо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Наталья Бардо, известная своими ролями в кино, попала в неприятную ситуацию во время отдыха в Мексике. Об этом сообщила знаменитость в своих соцсетях.