Наталья Бардо попала в неприятную ситуацию в Мексике и оказалась в инвалидной коляске
Актриса Наталья Бардо, известная своими ролями в кино, попала в неприятную ситуацию во время отдыха в Мексике. Об этом сообщила знаменитость в своих соцсетях.
Она решила снять популярный рилс с переворотом на пляже вместе с сыном. К сожалению, попытка выполнить трюк обернулась травмой. Наталья потянула спину, когда пыталась перевернуть ребенка. Теперь ей приходится передвигаться на инвалидной коляске. Актриса активно восстанавливается после инцидента и надеется вернуться к привычной жизни.
Этот случай стал неожиданным поворотом в её отпуске и привлек внимание поклонников. Многие выражают поддержку и желают скорейшего выздоровления.
Наталья Бардо производит впечатление хрупкой девушки, но между отдыхом и работой часто выбирает последнее. Она умеет отстаивать собственную точку зрения и не разделяет мнение, что с рождением детей женщина, а тем более артистка, выпадает из обоймы.
Читайте также: