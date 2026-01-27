«Это закат»: Продюсер дал неутешительный прогноз для карьеры Ларисы Долиной
Продюсер Рудченко: популярность Долиной снизилась из-за смены акцентов публики
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение о творческой ситуации Ларисы Долиной. По его оценке, спрос на выступления певицы сейчас существенно снизился.
В беседе с «NEWS.ru» Рудченко предположил, что основной причиной стало изменение восприятия артистки публикой. Многие зрители не разделяют её взгляды и действия, из-за чего Долина может приобрести репутацию «токсичного» артиста.
«Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план. Прежде всего, люди смотрят на отношение артиста к зрителю. Певица теперь не собирает тысячники, а работает по небольшим залам и клубам. В сборных концертах её тоже не особо ждут, провожают угугуканьем», — заявил продюсер.По мнению критика, все эти признаки указывают на закат карьеры певицы.
Ранее стало известно, что Ларисе Долиной грозит баснословный штраф по делу о квартире в Хамовниках.