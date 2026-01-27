«Это закат»: Продюсер дал неутешительный прогноз для карьеры Ларисы Долиной

27 января 2026, 14:35

Продюсер Рудченко: популярность Долиной снизилась из-за смены акцентов публики

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко высказал мнение о творческой ситуации Ларисы Долиной. По его оценке, спрос на выступления певицы сейчас существенно снизился.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко предположил, что основной причиной стало изменение восприятия артистки публикой. Многие зрители не разделяют её взгляды и действия, из-за чего Долина может приобрести репутацию «токсичного» артиста.

«Именно творчество Долиной сейчас ушло на второй план. Прежде всего, люди смотрят на отношение артиста к зрителю. Певица теперь не собирает тысячники, а работает по небольшим залам и клубам. В сборных концертах её тоже не особо ждут, провожают угугуканьем», — заявил продюсер.