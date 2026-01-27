«Останусь такой жирной»: Бородина пожаловалась на лишний вес
Ведущая Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес
Ксения Бородина регулярно делится с подписчиками личными переживаниями и событиями из своей жизни.
В одном из разговоров с аудиторией телеведущая откровенно призналась, что её не устраивает нынешний вес. Однако прибегать к популярным препаратам для похудения она не собирается и планирует справиться самостоятельно.
По словам теледивы, она хочет сбросить около пяти килограммов своими силами, а если не получится — примет себя такой, какая есть. Также звезда иногда не оставляет без ответа резкие комментарии и может вступать с подписчиками в словесные перепалки.
«Либо сама похудею, либо останусь такой жирной», — резюмировала Ксения.Ранее Ксения Бородина раскрыла правду о пластических операциях.