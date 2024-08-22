В Бурятии пятилетний ребенок на тракторе задавил брата

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В Джидинском районе Бурятии пятилетний мальчик без присмотра взрослых завёл трактор, стоявший во дворе дома, и переехал своего семилетнего брата. Об этом сообщила Газета.ру.
Инцидент произошёл в селе Оер. Во время игры во дворе частного дома пятилетний мальчик забрался в кабину трактора, который был припаркован рядом, смог завести двигатель и проехал на нём несколько метров. К сожалению, под колёсами сельхозтехники оказался его брат.
Ранее в Еланском районе Волгоградской области произошёл похожий случай. Четырёхлетний ребёнок сел за руль отцовского автомобиля и наехал на свою сестру. Он смог завести машину, и она тронулась с места, переехав годовалую девочку, которая играла возле автомобиля.
Пострадавшую доставили в детскую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.
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«Пострадавшего ребёнка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Подробности о его состоянии не сообщаются. По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют, где находились родители несовершеннолетних в момент происшествия», — поделились в издании.
Ранее в Еланском районе Волгоградской области произошёл похожий случай. Четырёхлетний ребёнок сел за руль отцовского автомобиля и наехал на свою сестру. Он смог завести машину, и она тронулась с места, переехав годовалую девочку, которая играла возле автомобиля.
Пострадавшую доставили в детскую больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.
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Мира Полтева