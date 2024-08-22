Приговор в 4 года напавшему на юношу в Москве бойцу джиу-джитсу вступил в силу

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Напавший на подростка в Москве боец джиу-джитсу получил четыре года и 10 месяцев колонии, его приговор вступил в законную силу, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Спортсмену инкриминировали статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для человеческой жизни, совершенное по хулиганским мотивам.
«Московский городской суд оставил без изменения приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Серика Ибатова…» — сказано в сообщении ведомства.Мужчину взяли в январе, его подозревали в избиении подростка на Домостроительной улице. Осужденный сбил мальчика с ног, а потом стал добивать, нанося удары по голове. Срок он получил еще в мае.
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Никита Кротов