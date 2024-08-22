В Гончачхирском ущелье на Домбае люди заблокированы из-за пожара

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В Гоначхирском ущелье на Домбае полыхает сильный пожар. Люди оказались заблокированы и не могут выехать оттуда.
Точное их количество неизвестно, сообщает телеграм-канал Baza. Сейчас их пытаются вывести из опасного места семь спасателей. Пожар начался накануне, 21 августа, но сегодня огонь разгорелся гораздо сильнее. Над ущельем поднимается огромный столб дыма. Сообщают о нескольких десятках легковых автомобилей и одном микроавтобусе, принадлежащих заблокированным туристам.
В район пожара работают семеро сотрудников спасательной службы. Они пытаются отвести людей к озеру Туманлы-Кёль, подальше от очага задымления, где пока есть чем дышать. Пожар тушат с двух сторон, но пока локализовать его не удаётся.
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Александр Бойцов