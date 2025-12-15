Наводнение в Марокко после семи лет засухи унесло жизни 21 человека

15 декабря 2025, 10:56

Фото: iStock/Mrkit99

После семи лет засухи Марокко накрыло мощным наводнением: 21 человек погиб, более 30 пострадали. Проливные дожди обрушились на провинцию Сафи, затопив дома, дороги и магазины, а спасатели продолжают работать в пострадавших районах.