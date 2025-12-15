Наводнение в Марокко после семи лет засухи унесло жизни 21 человека
После семи лет засухи Марокко накрыло мощным наводнением: 21 человек погиб, более 30 пострадали. Проливные дожди обрушились на провинцию Сафи, затопив дома, дороги и магазины, а спасатели продолжают работать в пострадавших районах.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», стихия ударила в воскресенье на Атлантическом побережье. Вода резко поднялась, затопив населённые пункты и дороги, смыв автомобили и повредив инфраструктуру. В пострадавших районах оказались заблокированы дома, магазины и транспортные пути.
Местные власти сообщили, что спасатели и аварийные службы продолжают эвакуацию жителей и ликвидацию последствий. По оценкам, около 70 зданий пострадали от воды, и район до сих пор испытывает перебои с транспортом.
Метеорологи предупреждают о возможных новых ливнях в ближайшие дни. Жителям советуют соблюдать осторожность и избегать передвижений в наиболее затопленных районах, чтобы не подвергать себя опасности.
