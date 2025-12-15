Во Владивостоке таксист-мигрант избил пассажира битой и попытался скрыться
Во Владивостоке 18-летний таксист-мигрант ударил пассажира битой до реанимации и попытался скрыться в Кемеровскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Конфликт между пассажирами и таксистом произошёл во время поездки. Молодые люди повздорили с водителем, и тот внезапно достал биту. Один из мужчин получил тяжёлую черепно-мозговую травму и его экстренно госпитализировали в реанимацию.
После инцидента таксист попытался скрыться, но правоохранители обнаружили его в Кемеровской области. Мигранта задержали и доставили в отделение полиции.
В ходе допроса он признал свою вину и ограничился фразой «сожалею о том, что случилось». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Таксисту грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он находится в СИЗО.
