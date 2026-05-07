Навоз отправил в больницу европейских велосипедистов с диареей и рвотой

Гонка в Бельгии закончилась для велосипедистов госпитализацией из-за навоза

В Бельгии завершилась однодневная велогонка Famenne Ardenne Classic, которая привела к госпитализации нескольких участников. Причиной стало загрязнение трассы коровьим навозом, сообщает The Guardian.





Трое спортсменов команды Lotto-Intermarche обратились за медицинской помощью с симптомами острой желудочно-кишечной инфекции — болями в животе, диареей, лихорадкой и рвотой. Всех их ненадолго госпитализировали. Победитель гонки Арно Де Ли также пожаловался на тошноту. Пострадали и несколько гонщиков из команды Alpecin.



По предварительным данным, источником инфекции стали бактерии Campylobacter, содержащиеся в коровьем навозе. Из-за дождливой погоды экскременты размокли и попали на велосипедистов во время гонки.



Инцидент вызывает особую обеспокоенность в преддверии многодневной гонки «Джиро д’Италия», которая стартует 8 мая в болгарском Несебыре. Многие из пострадавших гонщиков должны были принять в ней участие.



