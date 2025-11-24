Мотоциклист накинулся на обнаженного велосипедиста и двух полицейских
В Великобритании мужчину приговорили к условному сроку за нападение на обнаженного велосипедиста и двух полицейских. Об этом пишет издание Metro.
Инцидент произошел в августе. Мотоциклист Ли Тернейдж увидел на своем пути участника благотворительного заезда нудистов. Приняв его за извращенца, Тернейдж столкнул мужчину на землю.
Прибывшие на вызов правоохранители попытались задержать Ли, но тот оказал сопротивление. Мотоциклист ударил одного офицера ногой в живот, а затем выхватил нож и отрезал второму полицейскому кусок уха.
Суд обязал Тернейджа пройти курс реабилитации, отработать 75 часов на общественных началах и выплатить велосипедисту компенсацию в размере 211 тысяч рублей. Также с агрессивного мужчины взыскали штраф за нарушение ПДД и лишили его водительских прав.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье пресекла деятельность преступной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранных граждан в регионе.
Читайте также: