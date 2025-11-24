Мотоциклист накинулся на обнаженного велосипедиста и двух полицейских

24 ноября 2025, 03:43

Metro: Британский мотоциклист атаковал нудиста на велосипеде и двух полицейских

Фото: iStock/Nastco

В Великобритании мужчину приговорили к условному сроку за нападение на обнаженного велосипедиста и двух полицейских. Об этом пишет издание Metro.