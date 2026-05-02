На северо-востоке Москвы автобус совершил наезд на велосипедиста

02 мая 2026, 21:53

Вечером 2 мая на северо-востоке Москвы автобус сбил велосипедиста. Об этом сообщает «МК».





Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Широкой в 20:40 по московскому времени. Водитель автобуса 419-го маршрута совершил наезд на велосипедиста.



В результате инцидента травмы получили гражданин на велосипеде и один из пассажиров общественного транспорта. Врачи оперативно прибыли на место ДТП и уже оказывают пострадавшим медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.





