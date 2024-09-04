«Назвал бревном»: Москвичка обвинила психолога в изнасиловании после сеанса раскрепощения

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
В Москве 20-летняя девушка, которая работает фитнес-тренером, обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошел после того, как девушка решила обратиться за помощью к специалисту после расставания с парнем, который сравнил ее с «бревном» в постели.
Психолог предложил клиентке сеанс раскрепощения, который, по ее словам, изначально вызывал у нее сомнения. Однако она согласилась на эксперимент. В ходе сеанса между ними произошла интимная связь на столе, затем на диване и в душе.
После того как психолог предложил заняться оральным сексом, девушка сначала отказалась, но затем согласилась. Позже она призналась, что настолько сильно не раскрепощалась даже рядом со своим парнем, который ушел от нее.
Психолог отметил, что как раз из-за этого жених и бросил девушку, сравнив ее с бревном. Москвичка почувствовала себя униженной и покинула кабинет без одежды.
Вскоре она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии. Психолог был задержан.
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Психолог предложил клиентке сеанс раскрепощения, который, по ее словам, изначально вызывал у нее сомнения. Однако она согласилась на эксперимент. В ходе сеанса между ними произошла интимная связь на столе, затем на диване и в душе.
После того как психолог предложил заняться оральным сексом, девушка сначала отказалась, но затем согласилась. Позже она призналась, что настолько сильно не раскрепощалась даже рядом со своим парнем, который ушел от нее.
Психолог отметил, что как раз из-за этого жених и бросил девушку, сравнив ее с бревном. Москвичка почувствовала себя униженной и покинула кабинет без одежды.
Вскоре она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии. Психолог был задержан.
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Дарья Осипова