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Появились новые подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде

Baza: полиция Пхукета ищет девушку, чей паспорт нашли у мертвого россиянина
04 сентября 2024, 10:34
Фото: istock/gorodenkoff

Фото: istock/gorodenkoff

На Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа, почитаемого в индуизме и буддизме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что тело парня было голым по пояс и имело явные следы насилия. Прибывшая на место полиция нашла рядом с телом сумку, в которой находились российский паспорт Ильи, банковские карты и паспорт на имя женщины.

Эксперты, осмотревшие тело, зафиксировали множественные травмы: синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы на руках, раны на ноге, а также синяки на кадыке и под подбородком. По предварительным данным, Илья был мертв более 12 часов.



Силовики не обнаружили следов крови или борьбы на месте происшествия, поэтому предположили, что убийство могло произойти в другом месте, а тело было перенесено в канаву.

Власти Пхукета начали расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы были найдены в сумке мужчины, всё еще жива. Также рассматривается версия о возможном конфликте россиянина с местными преступными группировками.

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#девушка
В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку
Фонтанка: В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку
04 сентября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/blinow61

Покалеченную девушку хотели украсть трое уроженцев Кыргызстана, информирует «Фонтанка». По информации журналистов, ночью полицейским сообщили, что около жилого дома Московского района лежит девушка в возрасте 21 года, у которой тяжелые травмы.
Звонивший заявлял, что ее выкинули из окна на верхнем этаже. Стражи порядка приехали по адресу, обнаружив, что мигранты засунули пострадавшую в машину. Мужчин задержали.

Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.

Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.

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Слишком дорогой день рождения: шашлыки за 60 000 тысяч с человека

Появились новые подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде

В Королёве задержали приезжего из Средней Азии с крупной партией наркотиков
#мир
#россия
#криминал
#санкт-петербург
#мигранты
#похищение
#новости
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Слишком дорогой день рождения: шашлыки за 60 000 тысяч с человека
04 сентября 2024, 10:35

Фото: комитет лесного хозяйства Московской области

​Для компании из четырёх человек, которые решили отметить день рождения на шашлыках в лесу городского округа Домодедово, празднование закончилось грустно.

Дело в том, что к месту, на котором должно было проходить мероприятие, вышел патруль лесной охраны в сопровождении сотрудников полиции и МЧС. Благодаря им ребята узнали, что на территории Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», куда входит и Домодедово, в связи с повышенной пожарной опасностью, запрещено разведение костров и мангалов.

В связи с нарушением порядка, компания получила на руки протокол об административном правонарушении по ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», который предусматривает штраф 60 000 рублей. Однако ребятам повезло: если бы они поехали на машине, то штраф был бы больше — за въезд транспортного средства в лес, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Хотим напомнить, что за поджог, который приводит к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:
- лишение свободы на срок до 10 лет;
- для физических лиц - до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - до 2 млн рублей.

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#мчс
#домодедово
#поджог
#нарушение
#шашлыки
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В Подмосковье шесть человек пытались похитить бизнесмена – видео
В Подмосковье задержаны шесть человек за похищение бизнесмена
04 сентября 2024, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подмосковье задержали шесть человек по делу о похищении бизнесмена, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в конце августа в деревне Грибки, где неизвестные захватили предпринимателя, посадили его в минивэн и скрылись. Мужчину вывезли в Солнечногорский городской округ. Сотрудники Росгвардии нашли его в дачном доме. С заявлением в полицию обратился сын похищенного и вскоре мужчину освободили.


Первоначально были задержаны трое похитителей, а позже еще трое были обнаружены в Химках. Выяснилось, что похищение было организовано дальним родственником бизнесмена из-за финансовых разногласий.

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#похищение
#инцидент
#мужчина
#подмосковье
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Над Тулой прогремели взрывы, подробности
Стала известна причина мощных хлопков в небе над Тульской областью
04 сентября 2024, 09:02

Фото: iStock/RamonCast

Минувшим утром в небе над Тулой раздался взрыв. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, звуки раздались около 5:40 по московскому времени, что привело к срабатыванию сигнализаций у припаркованных автомобилей.

Позже стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском дроне над территорией Курской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, жертв и разрушений нет.

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#минобороны рф
#беспилотник
#переход
#пво
#тульская область
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В Королёве задержали приезжего из Средней Азии с крупной партией наркотиков
04 сентября 2024, 08:59

Фото: iStock/RamonCast

42-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик задержали в подмосковном Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские обыскали строящейся дом на Полевой улице, где злоумышленник работал и временно проживал, и нашли 24 коричневых брикета, 11 пластиковых бутылок, семь пакетов с кристаллическим веществом, более тысячи розовых и оранжевых таблеток, 24 бутылки с остатками вещества, весы, вакууматор, скотч и изоленту. Общий вес изъятых веществ составил около 13 килограммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое трёх пакетов и установили, что там находится наркотик a-pvp, производный от n-метилэфедрона, его вес составил три килограмма. Остальные вещества будут проверены в ходе расследования.

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В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей

Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь

Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
#наркотики
#королёв
#мигрант
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей
04 сентября 2024, 06:52

Фото: istock/Sinenkiy

Правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в краже оборудования, предназначенного для цементного завода в Керчи, на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, подозреваемые похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которую арендовала коммерческая организация.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Напомним, в Сбербанке назвали основную цель атаки мошенников. Люди, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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#госуслуги
#расследование
#волк
#активы
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Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь
04 сентября 2024, 06:33

Фото: istock/fizkes

В Паттайе, Таиланд, произошел шокирующий инцидент: сотрудник гостиницы тайком проник в номер, где спала девушка со своим возлюбленным, и коснулся ее обнаженной груди. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Пострадавшая, 20-летняя девушка, известная в социальных сетях под ником Белль, рассказала, что вместе с бойфрендом вернулась поздно вечером 31 августа после концерта в центре города. Пара решила провести ночь в местном бунгало, арендовав номер в гостинице.

Около 4:30 утра Белль, спавшая обнаженной, внезапно проснулась от чьих-то прикосновений. Сначала она подумала, что это ее бойфренд, но, открыв глаза, была шокирована, увидев над собой сотрудника гостиницы, который трогал ее за грудь.

В панике девушка потребовала объяснений, но мужчина, казалось, не воспринял ее слова всерьез и предложил выйти обсудить ситуацию снаружи. Белль немедленно разбудила своего возлюбленного, и пара направилась в администрацию отеля, чтобы разобраться в случившемся. Девушка также зафиксировала инцидент на видео.

Несмотря на возмущение, в администрации отеля отказались признать серьезность происшествия, лишь извинившись за то, что сотрудник вошел в номер без разрешения, объяснив это тем, что якобы не смог достучаться.

История Белль вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи критиковали гостиницу за недостаточные меры безопасности и неадекватную реакцию на инцидент. Многие призвали администрацию усилить меры по защите постояльцев и обеспечить надлежащую безопасность гостей.

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#гостиницы
#мужчина
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Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
04 сентября 2024, 03:17

Фото: istock/Josiah S

Суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии.
В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Следствие установило, что компании принадлежат доли в нескольких организациях, три земельных участка, нежилое здание площадью более 1200 квадратных метров, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах. Установлено, что денежные средства, полученные преступным путем в результате реализации
контракта, были направлены на приобретение этих активов.

Суд считает, что арест имущества необходим для обеспечения исполнения возможного приговора и возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.

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#суд
#арест
#следствие
#расследование
#сво
#вс рф
#минобороны
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Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»
Сбербанк: мошенники хотели украсть данные и оформить микрофинансовые займы
04 сентября 2024, 00:44

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

Мошенники, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами" обычно сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — пояснил Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
По его словам, преступники действуют двумя группами. Первая группа взламывает личный кабинет пользователя, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. Затем они заказывают справки для НДФЛ и готовят аккаунт для второй группы, которая непосредственно занимается оформлением кредитов.

Кузнецов также отметил, что мошенники используют различные предлоги в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым людям могут звонить от имени медицинских учреждений или социальных служб, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием просить продиктовать код из SMS для входа в аккаунт. Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, либо звонить от имени сотовых операторов, предлагая продлить договор обслуживания.

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#мошенники
#преступники
#ндфл
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