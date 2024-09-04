Появились новые подробности загадочного убийства россиянина в Таиланде

Фото: istock/gorodenkoff
На Пхукете 3 сентября было найдено тело 27-летнего Ильи Орлова из Свердловской области. Его обнаружили местные жители в канаве неподалеку от статуи Наги — змееподобного мифического существа, почитаемого в индуизме и буддизме. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что тело парня было голым по пояс и имело явные следы насилия. Прибывшая на место полиция нашла рядом с телом сумку, в которой находились российский паспорт Ильи, банковские карты и паспорт на имя женщины.
Эксперты, осмотревшие тело, зафиксировали множественные травмы: синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы на руках, раны на ноге, а также синяки на кадыке и под подбородком. По предварительным данным, Илья был мертв более 12 часов.
Силовики не обнаружили следов крови или борьбы на месте происшествия, поэтому предположили, что убийство могло произойти в другом месте, а тело было перенесено в канаву.
Власти Пхукета начали расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы были найдены в сумке мужчины, всё еще жива. Также рассматривается версия о возможном конфликте россиянина с местными преступными группировками.
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Эксперты, осмотревшие тело, зафиксировали множественные травмы: синяки вокруг глаз и уха, глубокие порезы на руках, раны на ноге, а также синяки на кадыке и под подбородком. По предварительным данным, Илья был мертв более 12 часов.
Силовики не обнаружили следов крови или борьбы на месте происшествия, поэтому предположили, что убийство могло произойти в другом месте, а тело было перенесено в канаву.
Власти Пхукета начали расследование, они подозревают, что девушка, чьи документы были найдены в сумке мужчины, всё еще жива. Также рассматривается версия о возможном конфликте россиянина с местными преступными группировками.
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Дарья Осипова