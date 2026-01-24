Назвали число задержанных в Ленобласти и Петербурге нелегальных мигрантов
В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области полиция провела профилактический рейд по проверке законности пребывания иностранных граждан. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.
Уточняется, что мероприятия прошли в торговых точках одной из сетей супермаркетов и на одном из распределительных центров. На территории распределительного центра проверили 87 автомобилей и 380 человек. 95 иностранцев доставили в территориальный отдел полиции.
Также правоохранители посетили 139 супермаркетов, где проверили 570 граждан. 280 из них доставили в полицейские отделы.
В МВД уточнили, что всех задержанных привлекут к административной ответственности. В рейде участвовали 1414 сотрудников полиции и Росгвардии.
Читайте также: