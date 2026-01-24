Назвали число задержанных в Ленобласти и Петербурге нелегальных мигрантов

24 января 2026, 22:57

В Петербурге и Ленобласти задержали 375 мигрантов-нелегалов

Фото: istockphoto/vichinterlang

В Санкт‑Петербурге и Ленинградской области полиция провела профилактический рейд по проверке законности пребывания иностранных граждан. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.