Достижения.рф

Сообщается о массовых рейдах полиции против мигрантов в Петербурге

Baza: после убийства в Петербурге начались рейды силовиков
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция вместе с Росгвардией проводит масштабные проверки в магазинах сети «Перекресток» на предмет соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По информации канала, в торговых залах и служебных помещениях работают усиленные группы силовиков. Утверждается, что для составления административных материалов задержали около 600 человек.

Как отмечает Baza, рейд затронул и логистику. В распределительном центре «Перекрестка» под Петербургом образовалась очередь более чем из ста грузовиков, ожидающих разгрузки.

Также высказывается предположение, что столь масштабные мероприятия могут иметь отношение к недавнему инциденту в одном из магазинов Петербурга, где 24-летний покупатель погиб после попытки охраны задержать его по подозрению в краже. Сообщается, что мужчину могли задушить.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0