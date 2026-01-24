Сообщается о массовых рейдах полиции против мигрантов в Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция вместе с Росгвардией проводит масштабные проверки в магазинах сети «Перекресток» на предмет соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, в торговых залах и служебных помещениях работают усиленные группы силовиков. Утверждается, что для составления административных материалов задержали около 600 человек.
Как отмечает Baza, рейд затронул и логистику. В распределительном центре «Перекрестка» под Петербургом образовалась очередь более чем из ста грузовиков, ожидающих разгрузки.
Также высказывается предположение, что столь масштабные мероприятия могут иметь отношение к недавнему инциденту в одном из магазинов Петербурга, где 24-летний покупатель погиб после попытки охраны задержать его по подозрению в краже. Сообщается, что мужчину могли задушить.
