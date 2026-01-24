Стрельба в Миннеаполисе: подробности

24 января 2026, 22:33

Daily Caller: на место стрельбы в Миннеаполисе прибывает бронетехника

Фото: istockphoto/MattGush

После стрельбы, произошедшей во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (Миннесота), в городе заметили тяжелую технику. Об этом сообщает The Daily Caller.