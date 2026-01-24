Достижения.рф

Стрельба в Миннеаполисе: подробности

Daily Caller: на место стрельбы в Миннеаполисе прибывает бронетехника
Фото: istockphoto/MattGush

После стрельбы, произошедшей во время антимигрантского рейда в Миннеаполисе (Миннесота), в городе заметили тяжелую технику. Об этом сообщает The Daily Caller.



Издание опубликовало в соцсети X видео, на котором видно бронированный автомобиль. По утверждению редакции, силовики готовятся разгонять протестующих с применением слезоточивого газа.

Миннесота привлекла повышенное внимание федеральных властей в декабре, когда министерство внутренней безопасности запустило операцию по усилению иммиграционного контроля. В рамках кампании задержали сотни человек, а её проведение сопровождалось стычками между правоохранителями и участниками протестов.

24 января федеральный агент застрелил мужчину, которого назвали вооружённым. Пострадавший умер. После инцидента губернатор Тим Уолц обратился в X к президенту Дональду Трампу с призывом остановить операцию и вывести из штата «тысячи необученных и жестоких агентов».

Никита Кротов

