Назвали дату оглашения приговора Пичугину

06 апреля 2026, 12:01

Суд в Улан-Удэ вынесет вердикт выжившему в Охотском море Пичугину 14 апреля

Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля объявит приговор Михаилу Пичугину — единственному выжившему после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.