Назвали дату оглашения приговора Пичугину
Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля объявит приговор Михаилу Пичугину — единственному выжившему после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На прениях сторон прокурор запросил для Пичугина три года колонии-поселения и штраф в размере 50 тысяч рублей. Судья удалилась в совещательную комнату, пообещав огласить решение в указанную дату.
Трагедия произошла 9 августа 2024 года: Пичугин, его брат и 15-летний сын брата отправились в путь на катамаране «Байкат 470». Маршрут пролегал от села Москальво в Сахалинской области до мыса Перовского в Хабаровском крае, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Вскоре связь с путешественниками прервалась — у лодки отказал мотор, и её унесло в дрейф. Поиски на вертолётах результатов не дали.
Спустя два месяца, 14 октября 2024 года, судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из трёх человек в живых остался только 46-летний Пичугин. Тела его родственников находились на борту.
В отношении выжившего возбудили уголовные дела по статьям о нарушении правил эксплуатации судна и использовании заведомо подложного документа.
Читайте также: