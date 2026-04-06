Женщина получила 9,5 лет колонии за насилие над девушкой-инвалидом
В Свердловской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера. Пресс-служба судов региона проинформировала об этом «Ленту.ру».
Подсудимую признали виновной по статье 132 УК РФ. Следствие установило, что в ночь на 17 мая 2025 года в Карпинске эта гражданка, находясь в состоянии опьянения, избила 24-летнюю девушку с инвалидностью и совершила против нее другие противоправные действия. После случившегося потерпевшая покончила с собой.
Обвиняемая свою вину не признала. Заседание провели в закрытом режиме. Судья назначил женщине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее стало известно, что части тел редких животных пытались вывезти из России в Китай.
