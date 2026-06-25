Назвали максимально возможное наказание для обвииняемого в убийстве мальчика в Петербурге
В Санкт-Петербурге обвиняемому в похищении и убийстве девятилетнего мальчика грозит пожизненное заключение. Об этом РИА Новости заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.
По словам представителя следствия, сторона обвинения будет настаивать на максимально строгой мере наказания для 38-летнего Петра Жилкина. Речь идет о пожизненном сроке.
Уголовное дело об убийстве малолетнего возбудили в конце января после того, как ребенок перестал выходить на связь. По версии следствия, 30 января школьник ушел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к незнакомцу, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.
Подозреваемого задержали 2 февраля. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Тело погибшего мальчика обнаружили в водоеме в Ленинградской области. Жилкину предъявили обвинение в убийстве малолетнего, а также в насильственных действиях сексуального характера.
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