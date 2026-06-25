Назвали максимально возможное наказание для обвииняемого в убийстве мальчика в Петербурге

25 июня 2026, 17:26

Предполагаемому убийце мальчика в Петербурге грозит пожизненное

Фото: istockphoto/Rawf8

В Санкт-Петербурге обвиняемому в похищении и убийстве девятилетнего мальчика грозит пожизненное заключение. Об этом РИА Новости заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.