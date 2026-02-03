Убийца мальчика из Петербурга Жилкин может быть причастен к расправе над соседом
Два года назад в Яльгелево Ленинградской области из озера выловили тело мужчины с рюкзаком, набитым гирями. Как сообщили источники Telegram-каналу Mash, погибшим оказался сосед и знакомый убийцы девятилетнего Паши Петра Жилкина.
Рыбаки обнаружили труп осенью 2024 года в озере Лазурное, на краю поселения, — там же изначально волонтёры искали пропавшего мальчика. Рюкзак погибшего был заполнен гирями, что и привело к гибели. Позже удалось установить личность мужчины: им оказался местный житель Валентин, который исчез накануне.
Соседи сообщили, что погибший жил на одной улице с Жилкиным, они знали друг друга и часто встречались. На последних фотографиях Валентин находился у дома Жилкина. Эти обстоятельства вызывают вопросы о возможной причастности Жилкина к прежней смерти мужчины, учитывая его признательные показания по делу девятилетнего Паши.
