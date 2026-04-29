Назвали причину падения вертолета в Пермском крае

29 апреля 2026, 22:39

МАК: вертолет в Пермском крае упал из-за человеческого фактора

Фото: istockphoto/MMADIA

В январе в Пермском крае произошло крушение частного вертолета Robinson R44, в результате которого погибли два человека. Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованному в понедельник, основной причиной трагедии стал человеческий фактор.





Пилот не имел необходимой подготовки и опыта, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент случился в районе базы отдыха «Ашатли Парк». Двухместная машина, принадлежавшая ООО «Таттранском», столкнулась с металлическим тросом горнолыжного оборудования. В крови командира воздушного судна обнаружили этиловый спирт — 1,2 промилле, в моче — 1,6 промилле.



Кроме того, директор компании-владельца вертолета не имел действующего свидетельства пилота гражданской авиации, не подал заявку на полет и самостоятельно принял решение о вылете. Как установили эксперты, утром он взлетел с частной территории в пермской Елпачихе, затем забрал пассажира в Барде, после чего направился в «Ашатли Парк». Вертолет выполнял различные маневры, в том числе снижался до десяти метров. На 26-метровой высоте воздушное судно задело металлические канаты для зиплайна, что привело к разрушению лопастей несущего винта.



В момент столкновения пилот не был пристегнутым ремнями безопасности, выпал из кабины и погиб. Пассажир остался внутри и также скончался. Машина упала на замерзшую поверхность водоема и полностью разрушилась. В МАК подчеркивают, что к катастрофе привели переоценка пилотом своих навыков и выполнение полета в нетрезвом виде.



