СК опубликовал кадры с места крушения вертолета Robinson в Амурской области
Следственный комитет опубликовал кадры с места крушения частного вертолета Robinson R44 в Амурской области. На снимке видно, что воздушное судно разрушилось в лесу.
По данным ведомства, в ходе поисковых мероприятий нашли фюзеляж вертолета со следами горения и тела всех трех погибших. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК, а также сотрудники МЧС. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.
Напомним, 19 февраля частный вертолет Robinson R44 вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района Амурской области. На борту находились три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Судно направлялось в указанное село, но в установленное время не вышло на связь.
