Назвали продукт, ставший причиной отравления 150 человек в Москве

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Полторы сотни человек в столице и других регионах отравились консервированной фасолью. По данным Telegram-канала Baza, в ней образовался ботулотоксин, а вот как возбудитель попал в консервы, пока неясно. Фасоль сейчас изучают эксперты. Следствием уточняется, неправильно ли она хранилась или с самого начала была некачественной.
По первым сообщениям об отравлении, стало известно, что в больницах после консервов с тунцом и лобио в вакуумной упаковке оказались десять человек. Состояние восьми людей оценивалось как тяжелое, а еще двоих подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела о незаконной миграции и об оказании небезопасных услуг.
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Никита Кротов