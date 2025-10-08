В Петербургском Союзе архитекторов прокомментировали гибель Супоницкого
Архитектор Юсупов: Гибель Супоницкого является ужасной трагедией
Архитектор член правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов Илья Юсупов заявил, что гибель Александра Супоницкого является ужасной трагедией.
Напомним, 8 октября в Петербурге застрелили архитектора Александра Супоницкого. Он был автором проекта реконструкции станции метро «Горьковская», ТРК «Адмирал» на станции метро «Адмиралтейская», ТРК «ПИК» на Сенной площади.
«Для меня лично это большая трагедия. Александр Захарович был моим наставником. Мы проработали вместе больше семи лет. Вместе нам удалось сделать много совместных интересных и красивых проектов для Петербурга и регионов нашей страны. В душе он всегда оставался молодым, с теплотой, добротой, по-отечески относился к молодежи», — рассказал Юсупов «Петербургскому дневнику».
Он добавил, что многому научился у Супоницкого, поскольку он всегда охотно делился своим опытом.
Юсупов отметил, что гибель архитектора является ужасной трагедией не только для него лично, но и для всего коллектива.