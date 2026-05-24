«Происходит с теми, кто занимается криптой»: Назвали возможную причину исчезновения блогера Ивана Insider

24 мая 2026, 17:08

Стример Братишкин: исчезновение Insider может быть связано с криптобизнесом

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

В Москве продолжаются поиски пропавшего стримера Ивана Insider. Его друзья не исключают, что он мог стать жертвой похищения, связанного с деятельностью в сфере криптовалют. Об этом со ссылкой на коллегу пропавшего, стримера Владимира Братишкина, сообщает «Лента.ру».





По словам собеседника, похищение рассматривается как одна из основных версий, поскольку, как он выразился, всем известно, что «происходит с теми, кто занимается криптой». Он добавил, что люди, имеющие дело с цифровыми активами, нередко оказываются «в подвалах».



В настоящее время, отметил Братишкин, отслеживаются криптокошельки Ивана. Таким образом его знакомые пытаются выяснить, совершал ли он какие-либо переводы перед исчезновением.



Другой приятель стримера, Алексей Пчелкин, заявил, что информация о пропавшем в текущий момент не может быть обнародованной. Он допустил, что Иван Insider сам не хочет, чтобы его нашли. Супруга стримера Валерия, в свою очередь, перестала отвечать на звонки и исчезла из соцсетей, ограничившись сообщением о том, что трансляций в ближайшее время не будет.



