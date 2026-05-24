Стример Иван Insider пропал в Москве перед вылетом в Сербию, его ищут уже неделю
Известный стример Иван Insider пропал без вести в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Близкие и родственники блогера не могут связаться с ним на протяжении недели. По данным источника, связь с Insider оборвалась в понедельник, 18 мая.
В тот день стример отправился на деловую встречу. После ее окончания он должен был вылететь в Сербию, однако, по информации СМИ, до аэропорта мужчина не добрался. С 2017 года Insider вел трансляции и имел многотысячную аудиторию подписчиков.
