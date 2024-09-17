Назван диагноз подростка, напавшего на одноклассников с молотком

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Подросток, который напал на одноклассников с молотком и пистолетом в Челябинске, страдает расстройством личности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
«С 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом «органическое шизофреноподобное расстройство личности"», — говорится в сообщении.
Оказалось, что подросток с рождения до десяти лет состоял на учете у невролога из-за некой врожденной патологии. Именно из-за этого недуга у мальчика нарушена мозговая деятельность.
В настоящее время школьник госпитализирован в психоневрологическую больницу.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.
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Элина Позднякова