Стало известно, что послужило причиной ЧП в челябинской школе

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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.
По ее словам, блокировка деструктивного и негативного контента очень важна.
До этого мать одноклассницы нападавшего описала мальчика как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.
Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала она.
По ее словам, блокировка деструктивного и негативного контента очень важна.
До этого мать одноклассницы нападавшего описала мальчика как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.
Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова