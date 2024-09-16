Подростка, напавшего на одноклассников в Челябинске, поместили в психбольницу

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Подростка, который напал на одноклассников с молотком в Челябинске, госпитализировали в психиатрическую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Он доставлен в психоневрологическую больницу», — говорится в сообщении.
Оказалось, что школьник весной и летом текущего года на протяжении двух месяцев лечился в психиатрической клинике.
По данным Shot, школьник состоял на учете в ПНД, а его психическое состояние усугубилось после вступления в сомнительные чаты в мессенджерах.
По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассников стала месть за унижения. Рома решил расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой, а остальные над этим смеялись.
Mash пишет, что Рома был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом.
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