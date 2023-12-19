Назван источник громких звуков в небе над Краснодаром

Фото: iStock/Олег Копьёв
Звуки взрывов, которые были слышны над Краснодаром, являются следствием преодоления самолётом звукового барьера. Такое объяснение дал Муниципальный центр управления городом Краснодаром в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жители Краснодара услышали громкие звуки над городом. Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над одной из многоэтажек разносится столб дыма.
При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что звуки были слышны сразу в нескольких районах города – в Красноармейском, Губернском, Музыкальном и в СНТ «Первенец Кубани».
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону России. Несколько дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями, в ДНР и в Одинцовском городском округе Подмосковья.
Читайте также:
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом
Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника
Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что звуки были слышны сразу в нескольких районах города – в Красноармейском, Губернском, Музыкальном и в СНТ «Первенец Кубани».
Читайте также:
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом
Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника
Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
Анастасия Чинкова