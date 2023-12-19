Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Назван источник громких звуков в небе над Краснодаром

Назван источник громких звуков в небе над Краснодаром

МЦУ Краснодара: громкие звуки шли из-за преодоления самолётом звукового барьера
19 декабря 2023, 19:44
Фото: iStock/Олег Копьёв

Фото: iStock/Олег Копьёв

Звуки взрывов, которые были слышны над Краснодаром, являются следствием преодоления самолётом звукового барьера. Такое объяснение дал Муниципальный центр управления городом Краснодаром в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жители Краснодара услышали громкие звуки над городом. Очевидцы предоставили видео, на котором видно, что над одной из многоэтажек разносится столб дыма.

При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что звуки были слышны сразу в нескольких районах города – в Красноармейском, Губернском, Музыкальном и в СНТ «Первенец Кубани».


Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ запустили несколько беспилотников в сторону России. Несколько дронов было уничтожено над Брянской и Курской областями, в ДНР и в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Читайте также:

Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом

Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника

Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке
#краснодарский край
#взрывы
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: Мошенники обманули телеканал RT на 45 тысяч долларов
19 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/JuYochi

В полицию поступило заявление от имени телеканала Russia Today (RT) об обмане на 45 тысяч долларов, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, в полицию от имени телеканала обратились адвокаты. Они рассказали, что мошенники общались с представителями RT от имени Азиатско-Тихоокеанским институт развития телерадиовещания (AIBD), с которой телеканал работает. Ежегодно RT платит взнос участника организации, размером в пять тысяч долларов.

Однако, в этом году в Russia Today также решили поучаствовать в мероприятии в качестве спикера, что стоит 20 тысяч долларов. Эта сумма, как и ежегодный платёж, были отправлены на счёт AIBD, но там им сообщили, что платёж в 20 тысяч был отмёнен и уже завтра вернётся на счёт RT. Деньги были отправлены ещё раз.

После того, как со счёта RT ушло 45 тысяч долларов, в AIBD, внезапно, заявили, что никаких денег не получали. Выяснилось, что всё это время представители RT общались с мошенниками.

18 декабря адвокаты телеканала обратились в полицию, заявив о сумме ущерба в 4 миллиона рублей.

Читайте также:

На Сахалине аферисты обманули психолога на 4 млн рублей по видеосвязи

RT: Под Кировом таксист сдал полиции мошенника, обманувшего пенсионерку

89-летний россиянин объехал полмира, вернулся в РФ и отдал мошенникам 750 тысяч
#деньги
#мошенники
#взнос
#телевидение
#полиция
#кража
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубани арестовали сотрудника ГАИ, который пьяным устроил смертельное ДТП
19 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/BrianAJackson

В Приморско-Ахтарске заключили под стражу полицейского, который устроил смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации прокуратуры Краснодарского края, 17 декабря 35-летний инспектор ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля, превысил скорость и врезался в машину, которая поворачивала налево. Отмечается, что в момент аварии арестованный находился не при исполнении должностных обязанностей.

В результате столкновения, водитель сворачивающего влево автомобиля скончался.

В отношении инспектора возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Суд поместил его в следственный изолятор на два месяца.

Читайте также:

В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина

В Башкирии в столкновении школьного автобуса с грузовиком пострадали шесть детей

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
#суд
#скорость
#уголовное инспектор
#краснодарский край
#арест
#погибший
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом
19 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Краснодара сообщили о звуках громких взрывов над городом, передаёт Telegram-канал Baza.
Очевидцы событий также прислали видеоролик. На нём видно, как над одной из строящихся многоэтажек взвивается столб дыма.
Что именно произошло – пока что остаётся неизвестным. Официальным комментариев по поводу случившегося также нет.

При этом, по информации Telegram-канала SHOT, взрывы были слышны сразу в нескольких районах города – Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».

Напомним, сегодня дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотника на Московскую область.

Читайте также:

Собянин: Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника

Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался

РИА: После попадания ракеты в жилой дом в Донецке выгорел весь подъезд
#краснодарский край
#взрыв
#видео
#город
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве руководитель проектов банка упал в туалете и умер
19 декабря 2023, 19:02

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В Москве выясняют подробности смерти руководителя проектов одного из банков.
РЕН ТВ пишет, что 44-летнего мужчину с пробитым затылком обнаружили в туалете в офисном здании утром в понедельник, 18 декабря.

«По предварительным данным, мужчина упал, получив тяжелую травму головы»,-сообщает источник.
Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью. 7-летняя девушка пропала 16 декабря после ссоры с матерью.

РЕН ТВ сообщает, что последний раз девушка связывалась с матерью утром в день пропажи. Она тогда попросила женщину перевести ей деньги за оплату услуг такси. Тело девушки обнаружили в ночь с 18 на 19 декабря на берегу озера Рябиновское недалеко от деревни Мишуково в Ногинском районе.

Читайте также:

Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили труп девушки, пропавшей после ссоры с матерью

В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
#москва
#полиция
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авиатор Шаповалов осудил запрет Норвегии на посадку лайнеру РФ с умирающим
19 декабря 2023, 18:52

Фото: istockphoto.com/Takosan

Авиатор Дмитрий Шаповалов назвал бесчеловечным запрет Норвегии на посадку российского лайнера с умирающим человеком на борту.
Он подчеркнул, что норвежцы должны были дать разрешение на посадку в такой экстренной ситуации несмотря на политические установки из-за угрозы жизни человека.

«На борту был умирающий человек, в Норвегии об этом знали, но запретили сажать самолёт. За такое поведение их казнить надо. На кону была человеческая жизнь. Это весомое основание. <…> Какие здесь могут быть еще правила? Когда на кону стоит человеческая жизнь, надо думать прежде всего об этом. Они говорят о какой-то демократии, а на деле совершают такие бесчеловечные поступки», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Шаповалов.

Читайте также:

SHOT: Самолёт из России с умирающим пассажиром на борту не смог сесть в Норвегии

Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту

Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»
#чп
#жизнь
#правила
#человек
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создателя Mr. Freeman обвинили в дискредитации ВС РФ
Создателя Mr. Freeman Мунтяна уличили в дискредитации ВС РФ
19 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/Zolnierek

Создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна обвинили в дискредитации ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказали в Хорошёвском суде Москвы, где зарегистрировали соответствующий протокол.
Отмечается, что в отношении Мунтяна зарегистрирован протокол, однако дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Мужчине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Mr. Freeman – один из первых веб-сериалов в России, который выходил на YouTube и ряде других площадок с 2009 года. Проект имел огромный успех. В настоящее время YouTube-канал Мунтяна продолжает пополняться новыми мультфильмами, но крайне редко и не с регулярной частотой.

Читайте также:

Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина**

МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*

*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом
#штраф
#суд
#обвинение
#мультипликация
#youtube
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина убил парня бывшей девушки и вместе с ней избавился от тела в Подмосковье
19 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Thomasaf

В подмосковном Волоколамске мужчина убил нового парня своей бывшей девушки, а потом вместе с ней избавился от трупа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 34-летний молдованин, находясь в алкогольном опьянении, пришел в гости к бывшей девушке. Там он застал уже нового бойфренда. Он до смерти избил молодого человека. А вот избавляться от труба бывшие возлюбленные отправились вместе. На садовой тачке они вывезли тело и бросили его на крыльце дома на соседней улице. После чего девушка вернулась домой и принялась отмывать следы крови.

На утро труп обнаружили соседи и вызвали полицию. Сотрудники быстро вышли на след подозреваемых. Сейчас девушку обвиняют в укрывательстве преступления, а мужчину – в убийстве.

Читайте также:

В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек

Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать

В Москве одиннадцатиклассник расстрелял азербайджанца, оскорбившего его мать
#дворник
#труп
#мать
#соседи
#человек
#сотрудники
#дома
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии главбух украла несколько миллионов, начисляя их себе в виде зарплаты
В Башкирии главбуха обвинили в краже 18 млн рублей через выплату зарплаты
19 декабря 2023, 18:05

Фото: iStock/blinow61

Главный бухгалтер отдела полиции в Башкирии подозревается в краже 18 миллионов рублей, которые она могла начислять себе в виде зарплаты. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что женщина могла прибавлять дополнительную крупную сумму к своему окладу, после чего подписывала расчёт электронным ключом начальника отдела. Украденные хитрым способом 18 миллионов женщина потратила на погашение кредитов, покупку новой квартиры и автомобиля.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бухгалтера. На её имущество наложен арест до выяснения обстоятельств инцидента.

Читайте также:

Дело о краже завели на школьницу, ранее задержанную за убийство пенсионерки

В Красноярске следователь застала за кражей фигурантку дела, которое расследует

Российских бизнесменов арестовали за хищение денег у Минпромторга
#кража
#зарплата
#башкирия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию
19 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/Iryna Imago

Многодетной семье, сбежавшей из Германии, предоставили временное убежище в Калужской области, об этом сообщает «МВД Медиа».
«Многодетная семья Хардер – отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние – прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», - цитирует интернет-портал официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В настоящий момент немецкая семья располагает временным разрешением на нахождение на территории Российской Федерации, однако, по словам матери шестерых детей Анны, после Нового года они планируют начать процедуру получения российского гражданства.

Читайте также:

МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана

В Петербурге задержали двух подростков, запенивших двери в квартиры военкоров
#мвд
#семья
#многодетная семья
#фрг
#рф
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф