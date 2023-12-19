Жители Краснодара сообщили о звуках взрывов над городом

Фото: iStock/dzika_mrowka
Жители Краснодара сообщили о звуках громких взрывов над городом, передаёт Telegram-канал Baza.
Очевидцы событий также прислали видеоролик. На нём видно, как над одной из строящихся многоэтажек взвивается столб дыма.
Что именно произошло – пока что остаётся неизвестным. Официальным комментариев по поводу случившегося также нет.
При этом, по информации Telegram-канала SHOT, взрывы были слышны сразу в нескольких районах города – Красноармейском, Губернском, Музыкальном, а также в СНТ «Первенец Кубани».
Напомним, сегодня дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотника на Московскую область.
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Что именно произошло – пока что остаётся неизвестным. Официальным комментариев по поводу случившегося также нет.
Напомним, сегодня дежурные силы ПВО отразили атаку беспилотника на Московскую область.
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Евгения Парфентьева